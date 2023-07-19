Данила Козловский через суд потребовал рубль моральной компенсации с Виталия Бородина

В апреле Виталий Бородин заявил, что актер в одном из постов в социальных сетях дискредитировал ВС РФ. В результате он написал обращение в Генпрокуратуру.

В ответ на это Козловский подал в суд на Бородина. Артист требует с него рубль моральной компенсации и пост в опровержением собственных заявлений в своем Telegram-канале.

Ответчиком по иску Козловского выступает и информационное агенство ТАСС, которое публиковало информацию о проверке актера на дискредитацию армии.

Ранее блогер BadComedian жестко раскритиковал российский фильм с Данилой Козловским.