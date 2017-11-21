Данные Росстата указывают на резкое торможение экономики РФ

"Разочаровывающие данные по экономической активности в октябре. Восстановление инвестиций замедлилось, как и ожидалось. Рост потребления, похоже, сдерживается падением доходов. Импульс восстановления экономики выдыхается, подчеркивая возможность дальнейшего снижения ставки ЦБ РФ", — сказал Полевой.

Рост российской экономики в октябре замедлился примерно до 1% в годовом выражении, отмечает экс-глава департамента макроэкономического прогнозирования Минэкономразвития РФ Кирилл Тремасов.

"Цифры слабые. Существенно хуже ожиданий, особенно в части промышленности, строительного сектора, сельского хозяйства. Экономика в октябре резко затормозила. Пока рано делать выводы о смене тренда. Время от времени случаются провальные месяцы, последний раз таким месяцем был февраль, после которого экономика ускорилась. Рост ВВП в октябре можно оценить на уровне около 1% год к году. Если в ноябре—декабре ситуация не улучшится, то по году рост экономики не превысит 1,6%", — отмечает Тремасов, пишет "Росбалт".

Ранее Росстат опубликовал данные по промышленному производству в октябре, согласно которым годовой рост остановился впервые с января 2016 года. Росстат также опубликовал оценку по динамике ВВП за третий квартал — замедление до 1,8% с 2,5% во втором квартале. Минэкономразвития ранее оценивало третий квартал более позитивно — рост на 2,2%.