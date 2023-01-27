27 января
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Кино и ТВ

Дарью Мельникову, сыгравшую Женю в «Папиных дочках», не взяли в новый сезон ситкома

Актриса Дарья Мельникова рассказала в соцсетях, что продюсеры не взяли ее в сериал «Папины дочки. Новые» на роль Жени. Об этом сообщает «Газета.ru».

Дарья Мельникова
Дарья Мельникова
Кинопоиск

Дарья Мельникова не отказывалась от участия в новом проекте, ее не взяли продюсеры. Актриса сообщила, что не знает причин отказа, но догадывается:

«Продюсеры так решили. Мое согласие на съемки было ностальгией и весельем, но у продюсеров, видимо, другие цели и риски, так бывает», — написала она в своем блоге.

Ранее стало известно, что российский ситком «Папины дочки» возвращаются на экраны.

Start и СТС уже приступили к съемкам сериала. В новый год на телеканале СТС показали новогодний тизер, где участвовали только Лиза Арзамасова (Галина Сергеевна) и Мирослава Карпович (Маша).

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость