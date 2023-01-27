Дарью Мельникову, сыгравшую Женю в «Папиных дочках», не взяли в новый сезон ситкома

Актриса Дарья Мельникова рассказала в соцсетях, что продюсеры не взяли ее в сериал «Папины дочки. Новые» на роль Жени. Об этом сообщает «Газета.ru».

Дарья Мельникова не отказывалась от участия в новом проекте, ее не взяли продюсеры. Актриса сообщила, что не знает причин отказа, но догадывается:

«Продюсеры так решили. Мое согласие на съемки было ностальгией и весельем, но у продюсеров, видимо, другие цели и риски, так бывает», — написала она в своем блоге.

Ранее стало известно, что российский ситком «Папины дочки» возвращаются на экраны.

Start и СТС уже приступили к съемкам сериала. В новый год на телеканале СТС показали новогодний тизер, где участвовали только Лиза Арзамасова (Галина Сергеевна) и Мирослава Карпович (Маша).