Дарью Мельникову, сыгравшую Женю в «Папиных дочках», не взяли в новый сезон ситкома

Дарья Мельникова не отказывалась от участия в новом проекте, ее не взяли продюсеры. Актриса сообщила, что не знает причин отказа, но догадывается:
«Продюсеры так решили. Мое согласие на съемки было ностальгией и весельем, но у продюсеров, видимо, другие цели и риски, так бывает», — написала она в своем блоге.
Ранее стало известно, что российский ситком «Папины дочки» возвращаются на экраны.
Start и СТС уже приступили к съемкам сериала. В новый год на телеканале СТС показали новогодний тизер, где участвовали только Лиза Арзамасова (Галина Сергеевна) и Мирослава Карпович (Маша).
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