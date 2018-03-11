Дембельский аккорд зимы. Жители Алтая радуются в соцсетях сугробам выпавшего снега

10 марта на Алтае выпал снег, покрыв свежими сугробами ледяную корку, которая образовалась после непогоды 7-8 марта. Пользователи с восторгом отметили этот весенний снегопад.
А тем временем синоптики сообщают, что 11 и 12 марта в Алтайском крае и Республике Алтай местами будет также идти снег.
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Нас засыпает. Гор нет, деревьев нет, нет ничего. За всю зиму снега насыпало столько же, как за последние сутки. И снег идёт и идёт. И тепло, плюс два. Самое то для снежных баб. В ноябре 16-го был такой же мокрый снегопад, тогда погнуло и поломало много деревьев. Сейчас многие из них добьёт. Только наши сосёнки - одну из них видно справа - в безопасности, с них мы снег сбиваем. В такую погоду что, только спать. Не пойдёшь никуда, сама снежной бабой станешь. А дома - хоть спички в глаза вставляй. Хотите ещё снежных мартовских картинок? ⠀ ⠀ ❄ ❄ ❄ ❄ ⠀ ⠀ #снег #горы #снегопад #нашдом #unserhaus #ourhome #Алтай #жизньвглуши #Сибирь #mountains #Siberia #snow #schnee #дауншифтинг #homesweethome #домвлесу #berghütte #waldhütte #cabin #downshifting #liveauthentic #март
❄️❄️❄️ Снегопады продлятся еще несколько дней В Республике Алтай в связи с прохождением холодного фронта ожидаются снегопады, местами сильные, усиление ветра до 15-18 метров в секунду, по высокогорью до 23-28 метров в секунду, и понижение температуры воздуха. Об этом говорится в сообщении Горно-Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. 11 марта на большей части региона умеренные, местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, на перевалах метели, на дорогах гололедица. Температура воздуха +1…+6°С, местами до -4°С. 12 марта в отдельных районах снег, поземки, днем температура воздуха составит -2…-7°С, ночью до -15°С. 13 марта ночью -9…-14°С, местами -14…-19°С, днем 0…-5°С, местами небольшой снег. Источник: gorno-altaisk.info#горноалтайск#бийск#барнаул#катунь#алтай#горный#новости#события
Поистине сказочная погода😍Со вчерашнего вечера идут осадки-дождь сменил снег❄❄❄Замело все напрочь😱на данный момент высота снежного покрова см 20 и все это произошло меньше чем за сутки!Плотноть осадков такая,что ближайших гор вообще не видно😀❄😱Горизонта нет-небо сравнялось с землей!Вокруг такая тишина,что слышно только свое дыхание и шуршание снежинок,касающихся куртки😍❄❄❄ #отдых#отпуск#выходные#горы#природа#алтай#горныйалтай#чемал#элекмонар#манжерок#путешествия#горноалтайск#сибирь#россия#омск#новосибирск#барнаул#бийск#март#красота#природароссии#2018#весна#зимавернулась#снег#снегопад#вмиреживотных
А накануне Гидрометцентр России передал экстренное сообщение о том, что в горах Алтая 11 марта будет лавиноопасно.
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