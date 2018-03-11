Дембельский аккорд зимы. Жители Алтая радуются в соцсетях сугробам выпавшего снега

Нас засыпает. Гор нет, деревьев нет, нет ничего. За всю зиму снега насыпало столько же, как за последние сутки. И снег идёт и идёт. И тепло, плюс два. Самое то для снежных баб. В ноябре 16-го был такой же мокрый снегопад, тогда погнуло и поломало много деревьев. Сейчас многие из них добьёт. Только наши сосёнки - одну из них видно справа - в безопасности, с них мы снег сбиваем. В такую погоду что, только спать. Не пойдёшь никуда, сама снежной бабой станешь. А дома - хоть спички в глаза вставляй. Хотите ещё снежных мартовских картинок? ⠀ ⠀ ❄ ❄ ❄ ❄ ⠀ ⠀ #снег #горы #снегопад #нашдом #unserhaus #ourhome #Алтай #жизньвглуши #Сибирь #mountains #Siberia #snow #schnee #дауншифтинг #homesweethome #домвлесу #berghütte #waldhütte #cabin #downshifting #liveauthentic #март

Публикация от Керамика из Камлака (@keram.kamlak) Мар 10, 2018 в 8:23 PST