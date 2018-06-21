День города Новосибирска 2018: кто приедет на 125-летие сибирской столицы

Когда день города Новосибирска 2018?

В 2018 году сибирской столице исполняется 125 лет. Праздничную программу власти города запланировали на 24 июня, воскресенье.

Кто приедет на день города Новосибирска?

В 2018 году власти города пригласили несколько звезд шоу-бизнеса.

Певец и уроженец Новосибирска Митя Фомин выступит на площади Ленина совместно с Новосибирским академическим симфоническим оркестром в 22:15.

На Михайловской набережной сыграют рок-группы "Коридор" и "Калинов мост" из Новосибирска. Концерт начнется в 21:00 и завершится в 22:45.

В 20:30 в многофункциональном комплексе "Сан Сити" (проспект Карла Маркса, 7) начнется концерт поп-группы "Градусы". Музыканты исполнят известные хиты и новые песни.

У торгово-развлекательного комплекса "Ройял Парк" (Красный проспект, 101) выступят DJ Грув и Шура. Праздничная программа завершится в 22:00.

Около ТРЦ "АУРА" (ул. Военная, 5) вечером состоится концерт группы диджеев и музыкантов Swanky Tunes.

Что интересного будет на дне города в Новосибирске?

На дне города в Новосибирске планируют установить рекорд. Напротив здания мэрии города (Красный проспект, 34) пройдет кулинарное шоу. 70 профессиональных кондитеров и шеф-поваров предприятий города изготовят самое большое пирожное длиной 125 метров.

На площади Ленина устроят утреннюю зарядку с титулованными спортсменами и чемпионами и парад поливальных машин. В Вознесенском кафедральном соборе (ул. Советская, 91) состоится колокольный концерт. А на площадке у концертного комплекса им. В. В. Маяковского (Красный проспект, 15) состоится фестиваль стрит-арта.

Рядом с торговым центром "Сант Сити" вечером после выступления группы "Градусы" организаторы подготовили fire-шоу с экстремальными номерами велосипедистов и роллеров.

Когда и где посмотреть салют на дне города?

В 22:45 на пл. Ленина начнется праздничный салют. В парке "Городское начало" 15-й фестиваль фейерверков на Оби начнется с 22:45 и закончится в 23:30. Праздничные залпы прогремят также территории мемориального комплекса "Монумент Славы" с 22:50 до 23:00.

День города Новосибирск 2018: программа

Площадь Ленина. — 08.30 — 09.00 — парад поливальных машин; — 09.00 — 09.30 — утренняя зарядка с чемпионами; — 09.30 — приглашение гостей на завтрак с мэром (прогулка по гастрономической улице Ленина, где организована работа летних кафе); — 09.30 — 11.00 — показательные выступления городских спортивных коллективов; — 11.30 — 13.00 — выступления юных новосибирских талантов; — 13.30 — 16.00 — выступление творческих коллективов; — 17.00 — 22.15 — концертная программа с участием коллективов Новосибирской государственной филармонии, солистов Новосибирского государственного театра оперы и балета; — 22.15 — 22.45 — программа с участием Мити Фомина совместно с Новосибирским академическим симфоническим оркестром; — 22.45 — 22.55 — праздничный фейерверк. Михайловская набережная — 12.00 — 12.30 — поздравление мэра со 125-летием города Новосибирска; — 12.30 — 17.00 — детско-молодежная развлекательная программа; — 17.00 — 21.00 — конкурс-фестиваль талантов "Звездные имена Новосибирска"; — 21.00 — 22.00 — выступление группы "Коридор"; — 22.00 — 22.45 — выступление группы "Калинов мост". Другие городские площадки — 09.30 — 09.50 — в Вознесенском кафедральном соборе (ул. Советская, 91) состоится колокольный концерт; — 09.00 — 18.00 — на участке улицы Орджоникидзе от ул. Советской до площади имени Ленина, в сквере напротив ул. Орджоникидзе, 18 будет организована выставка достижений народного хозяйства; — 09.00 — 20.00 — на площадке у концертного комплекса им. В. В. Маяковского (Красный проспект, 15) состоится фестиваль уличного искусства и стрит-арта (музыкальные направления, граффити); — 09.00 — 21.00 — на площадке у научно-технической библиотеки (ул. Восход, 15) пройдет международный молодежный культурно-спортивный проект "KFC БАТЛ 2018"; — в 11.15 в парке "Городское начало" пройдет открытие памятной доски, посвященной 125-летию города Новосибирска на ферме старого железнодорожного моста; — в 11.00 — 16.00 — на площадке напротив здания мэрии города Новосибирска (Красный проспект, 34) состоится кулинарное шоу — изготовление самого большого пирожного длиной 125 метров. — 11.00 — 15.00 — на площади Учителя (ул. Владимировская, 17) пройдет ежегодный городской праздник; — 13.00 — 23.00 — на открытой площадке у молодежного театра "Глобус" (ул. Каменская, 1) горожан приглашают на фестиваль молодежных экстремальных видов спорта; — 13.00 — 19.00 — в Первомайском сквере будут организованы ярмарка-презентация общественных инициатив "Активный город" и работа праздничных площадок: национально-культурных автономий и организаций "Многонациональная деревня", территориальных общественных самоуправлений "Город соседей", городского совета ветеранов "Патриотический парк", общественных организаций "Добрая улица". — в течение дня на проезжей части Красного проспекта от ул. Ядринцевской до ул. Орджоникидзе будет проходить Фестиваль здорового образа жизни и спорта, а на проезжей части Октябрьской магистрали от ул. Каменской до здания на ул. Чаплыгина, 49 состоится фестиваль авто-, мотолюбителей: картинг, тест-драйв автомобилей, показательные выступления. Перед торгово-развлекательными комплексами — 10.00 — 22.00 — у ТРК "Ройял Парк" (Красный проспект, 101) состоится праздничная программа, выступят DJ Грув, Шура; — 12.00 — 21.00 — у МФК "Сан Сити" (проспект Карла Маркса, 7) будет праздник с участием группы "Градусы"; — 17.00 — 21.30 — у ТРЦ "АУРА" (ул. Военная, 5) состоится развлекательная программа "День города" и концерт группы Swanky Tunes. Источник: официальный сайт города.

Как добраться из Барнаула в Новосибирск?

Расстояние между городами составляет около 231 км. Доехать до сибирской столицы можно на автобусе (билет стоит от 578 до 700 рублей), на поезде (билет от 500 рублей)