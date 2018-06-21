День города Новосибирска 2018: кто приедет на 125-летие сибирской столицы

Сегодня, 20:00.
Жизнь

24 июня в Новосибирске отпразднуют 125-й день рождения города. На юбилей сибирской столицы пригласили звезд шоу-бизнеса. Рассказываем, что посетить и посмотреть на празднике.

Группа "Градусы".
Группа "Градусы". Фото: www.instagram.com/gradusy_band.

Когда день города Новосибирска 2018?

В 2018 году сибирской столице исполняется 125 лет. Праздничную программу власти города запланировали на 24 июня, воскресенье.

Кто приедет на день города Новосибирска?

В 2018 году власти города пригласили несколько звезд шоу-бизнеса.

Певец и уроженец Новосибирска Митя Фомин выступит на площади Ленина совместно с Новосибирским академическим симфоническим оркестром в 22:15.

На Михайловской набережной сыграют рок-группы "Коридор" и "Калинов мост" из Новосибирска. Концерт начнется в 21:00 и завершится в 22:45.

В 20:30 в многофункциональном комплексе "Сан Сити" (проспект Карла Маркса, 7) начнется концерт поп-группы "Градусы". Музыканты исполнят известные хиты и новые песни.

У торгово-развлекательного комплекса "Ройял Парк" (Красный проспект, 101) выступят DJ Грув и Шура. Праздничная программа завершится в 22:00.

Около ТРЦ "АУРА" (ул. Военная, 5) вечером состоится концерт группы диджеев и музыкантов Swanky Tunes.

Митя Фомин.
Митя Фомин.

Что интересного будет на дне города в Новосибирске?

На дне города в Новосибирске планируют установить рекорд. Напротив здания мэрии города (Красный проспект, 34) пройдет кулинарное шоу. 70 профессиональных кондитеров и шеф-поваров предприятий города изготовят самое большое пирожное длиной 125 метров.

На площади Ленина устроят утреннюю зарядку с титулованными спортсменами и чемпионами и парад поливальных машин. В Вознесенском кафедральном соборе (ул. Советская, 91) состоится колокольный концерт. А на площадке у концертного комплекса им. В. В. Маяковского (Красный проспект, 15) состоится фестиваль стрит-арта.

Рядом с торговым центром "Сант Сити" вечером после выступления группы "Градусы" организаторы подготовили fire-шоу с экстремальными номерами велосипедистов и роллеров.

Салют.
Салют.

Когда и где посмотреть салют на дне города?

В 22:45 на пл. Ленина начнется праздничный салют. В парке "Городское начало" 15-й фестиваль фейерверков на Оби начнется с 22:45 и закончится в 23:30. Праздничные залпы прогремят также территории мемориального комплекса "Монумент Славы" с 22:50 до 23:00.

День города Новосибирск 2018: программа

Площадь Ленина.

— 08.30 — 09.00 — парад поливальных машин;

— 09.00 — 09.30 — утренняя зарядка с чемпионами;

— 09.30 — приглашение гостей на завтрак с мэром (прогулка по гастрономической улице Ленина, где организована работа летних кафе);

— 09.30 — 11.00 — показательные выступления городских спортивных коллективов;

— 11.30 — 13.00 — выступления юных новосибирских талантов;

— 13.30 — 16.00 — выступление творческих коллективов;

— 17.00 — 22.15 — концертная программа с участием коллективов Новосибирской государственной филармонии, солистов Новосибирского государственного театра оперы и балета;

— 22.15 — 22.45 — программа с участием Мити Фомина совместно с Новосибирским академическим симфоническим оркестром;

— 22.45 — 22.55 — праздничный фейерверк.

Михайловская набережная

— 12.00 — 12.30 — поздравление мэра со 125-летием города Новосибирска;

— 12.30 — 17.00 — детско-молодежная развлекательная программа;

— 17.00 — 21.00 — конкурс-фестиваль талантов "Звездные имена Новосибирска";

— 21.00 — 22.00 — выступление группы "Коридор";

— 22.00 — 22.45 — выступление группы "Калинов мост".

Другие городские площадки

— 09.30 — 09.50 — в Вознесенском кафедральном соборе (ул. Советская, 91) состоится колокольный концерт;

— 09.00 — 18.00 — на участке улицы Орджоникидзе от ул. Советской до площади имени Ленина, в сквере напротив ул. Орджоникидзе, 18 будет организована выставка достижений народного хозяйства;

— 09.00 — 20.00 — на площадке у концертного комплекса им. В. В. Маяковского (Красный проспект, 15) состоится фестиваль уличного искусства и стрит-арта (музыкальные направления, граффити);

— 09.00 — 21.00 — на площадке у научно-технической библиотеки (ул. Восход, 15) пройдет международный молодежный культурно-спортивный проект "KFC БАТЛ 2018";

— в 11.15 в парке "Городское начало" пройдет открытие памятной доски, посвященной 125-летию города Новосибирска на ферме старого железнодорожного моста;

— в 11.00 — 16.00 — на площадке напротив здания мэрии города Новосибирска (Красный проспект, 34) состоится кулинарное шоу — изготовление самого большого пирожного длиной 125 метров.

— 11.00 — 15.00 — на площади Учителя (ул. Владимировская, 17) пройдет ежегодный городской праздник;

— 13.00 — 23.00 — на открытой площадке у молодежного театра "Глобус" (ул. Каменская, 1) горожан приглашают на фестиваль молодежных экстремальных видов спорта;

— 13.00 — 19.00 — в Первомайском сквере будут организованы ярмарка-презентация общественных инициатив "Активный город" и работа праздничных площадок: национально-культурных автономий и организаций "Многонациональная деревня", территориальных общественных самоуправлений "Город соседей", городского совета ветеранов "Патриотический парк", общественных организаций "Добрая улица".

— в течение дня на проезжей части Красного проспекта от ул. Ядринцевской до ул. Орджоникидзе будет проходить Фестиваль здорового образа жизни и спорта, а на проезжей части Октябрьской магистрали от ул. Каменской до здания на ул. Чаплыгина, 49 состоится фестиваль авто-, мотолюбителей: картинг, тест-драйв автомобилей, показательные выступления.

Перед торгово-развлекательными комплексами

— 10.00 — 22.00 — у ТРК "Ройял Парк" (Красный проспект, 101) состоится праздничная программа, выступят DJ Грув, Шура;

— 12.00 — 21.00 — у МФК "Сан Сити" (проспект Карла Маркса, 7) будет праздник с участием группы "Градусы";

— 17.00 — 21.30 — у ТРЦ "АУРА" (ул. Военная, 5) состоится развлекательная программа "День города" и концерт группы Swanky Tunes.

Источник: официальный сайт города.

Как добраться из Барнаула в Новосибирск?

Расстояние между городами составляет около 231 км. Доехать до сибирской столицы можно на автобусе (билет стоит от 578 до 700 рублей), на поезде (билет от 500 рублей)

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Смотрите также
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Комментарии для сайта Cackle
Новости партнеров