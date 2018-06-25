Какого числа День молодежи в 2018 году

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Жизнь

В 2018 году День молодежи в России отпразднуют 27 июня. Этот государственный праздник не является официальным выходным. В этом году Дню молодежи в России уже 50 лет.

Отдых в Яровом.
Отдых в Яровом. Фото: Евгения Родочинская.

27 июня 2018: история праздника День молодежи

Впервые День советской молодежи отметили в 1958 году. В Советском Союзе этот праздник скорее был идеологическим, а не развлекательным мероприятием, сообщает kp.ru. Его праздновали в последнее воскресенье июня. А в 1993 году и сам праздник, и дата изменились: по распоряжению президента День молодежи России стали отмечать 27 июня. 

Кто относится к молодежи?

По классификации ООН, к молодежи относятся те, чей возраст составляет от 15 до 24 лет. Но ЮНЕСКО уточняет, что в разных странах и регионах люди вкладывают в понятие "молодой" неодинаковый смысл. 

По данным Росстата, опубликованным на сайте "Росмолодежь", в России молодыми считаются люди от 15 до 30 лет.

Отдых в Яровом.
Отдых в Яровом.

Сколько молодежи в России?

Доля молодежи в России, согласно Росстату, в 2017 году составляла 20% (29,4 млн человек).

Когда Международный день молодежи?

День молодежи отмечают во многих странах мира. Международный день молодежи, официально признанный ООН, празднуют 12 августа.

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