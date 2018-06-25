Какого числа День молодежи в 2018 году

В 2018 году День молодежи в России отпразднуют 27 июня. Этот государственный праздник не является официальным выходным. В этом году Дню молодежи в России уже 50 лет.
27 июня 2018: история праздника День молодежи
Впервые День советской молодежи отметили в 1958 году. В Советском Союзе этот праздник скорее был идеологическим, а не развлекательным мероприятием, сообщает kp.ru. Его праздновали в последнее воскресенье июня. А в 1993 году и сам праздник, и дата изменились: по распоряжению президента День молодежи России стали отмечать 27 июня.
Кто относится к молодежи?
По классификации ООН, к молодежи относятся те, чей возраст составляет от 15 до 24 лет. Но ЮНЕСКО уточняет, что в разных странах и регионах люди вкладывают в понятие "молодой" неодинаковый смысл.
По данным Росстата, опубликованным на сайте "Росмолодежь", в России молодыми считаются люди от 15 до 30 лет.
Сколько молодежи в России?
Доля молодежи в России, согласно Росстату, в 2017 году составляла 20% (29,4 млн человек).
Когда Международный день молодежи?
День молодежи отмечают во многих странах мира. Международный день молодежи, официально признанный ООН, празднуют 12 августа.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.