Какого числа День молодежи в 2018 году

По классификации ООН, к молодежи относятся те, чей возраст составляет от 15 до 24 лет. Но ЮНЕСКО уточняет, что в разных странах и регионах люди вкладывают в понятие "молодой" неодинаковый смысл.

По данным Росстата, опубликованным на сайте "Росмолодежь", в России молодыми считаются люди от 15 до 30 лет.