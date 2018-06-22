"Либо падишах, либо ишак": экс-глава Минтруда рассказала о "подводных камнях" пенсионной реформы

Зачем повышают возраст

Ранее глава счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что с повышением пенсионного возраста по предлагаемой реформе вырастет и размер пенсий.

"Не обязательно. Дефицит Пенсионного фонда, который покрывается из федерального бюджета, составляет около 2 триллионов рублей. Это 30% всего бюджета ПФР. Мне кажется, что повышение пенсионного возраста делается отнюдь не для того, чтобы повысить размер пенсий. А для того, чтобы сократить эту дотацию из федерального бюджета Пенсионному фонду", — обозначила свою точку зрения Дмитриева.

О дармовых деньгах для посредников

Возвращение накопительной системы в виде индивидуального пенсионного капитала (и такая идея обсуждается в правительстве) означает, что часть взносов, которые будут делать граждане (сейчас это 6% от зарплаты), пойдет не на выплаты текущих пенсий, а на счета финансовых посредников — НПФ (негосударственный пенсионный фонд) и управляющих компаний.

По словам Дмитриевой, именно так и было с 2002 по 2014 годы. В сегодняшних реалиях накопительный элемент, если его не замораживать или полностью отменить, составил бы около 1,5 триллионов рублей, уверена экс-министр.

К тому времени, как люди выйдут на пенсию, эти деньги обесценятся. На ту сумму, которую россияне отсылали в НПФ, у них не будет страхового пенсионного капитала. Значит, пенсия, которую им будут платить из распределительной системы, окажется еще меньше, чем если бы этого накопительного элемента не было.

По ее мнению, благодаря этой схеме финансовые посредники получат очень большие дармовые деньги.

О бюджете и "везунчиках"

Многих интересует, хватит ли средств, которые выиграет бюджет от повышения пенсионного возраста, на достойные пенсии тем, кто до них доживет?

"Бюджет ничего не выиграет. Объективно, если сохраняется накопительный элемент, дефицит Пенсионного фонда, который нужно покрыть (деньги, которые идут в накопительную часть, не идут на выплаты текущих пенсий), будет выше двух триллионов рублей. Этот дефицит составляет почти 30% от того, что нужно Пенсионному фонду на выплату текущих пенсий. Если они, допустим, не пускают на пенсию полтора миллиона человек одной возрастной группы, и не платят им пенсию, это позволит им сэкономить от 2 до 4%. Таким образом, если сохранить накопительный элемент, бюджет может вообще ничего не выиграть", — сказала экс-министр.

"Сказочники" из 90-х в настоящее

Возникает естественный вопрос — откуда тогда возьмутся деньги на обещанное повышение пенсий? Министр труда Максим Топилин заявил, например, что за шесть лет пенсии вырастут на 8-10%.

"Сначала нужно разобраться, что значит — повышение пенсий? С 2014 года пенсии росли меньше, чем уровень инфляции и существенно меньше, чем темп роста средней заработной платы. Была существенная недоиндексация пенсий. Если они прямо сейчас повысят пенсии даже на 10%, это не компенсирует ту недоиндексацию, которая была в последние годы", — пояснила депутат.

Судя по сообщениям, только за 2019 год пенсии поднимут на 12 тысяч — за весь год. Тем не менее, в правительстве, часто без опоры на цифры, говорят о существенном росте.

"Демографических оснований для реформы нет"

Согласно опросам, 90% населения против повышения пенсионного возраста.

"Никаких демографических оснований у этой реформы нет, — категорически заявила Дмитриева. — У нас средняя продолжительность жизни мужчин — 64 года, и то очень неустойчивая. Как можно повышать пенсионный возраст до 65 лет? Даже тогда, когда на пенсию мужчины выходили в 60 лет, разница между возрастом выхода на пенсию и продолжительностью жизни мужчин была самая маленькая среди всех стран, у которых есть пенсионное законодательство, — четыре года".

Удар по поколению

По мнению Дмитриевой, удар приходится на поколение, которое начало свою трудовую деятельность в 1990-х. Это то поколение, которое фактически с самого начала было вынуждено работать не по специальности. Поколение, которое после вузов, после профтехучилищ, в 1990-е ушло в ларьки.

"Они не имеют опыта работы в крупных трудовых коллективах, у них нет устойчивых горизонтальных связей, нет опыта социальной мобилизации. Это поколение всегда было наиболее политически пассивно. Они говорили: на государство мы не рассчитываем, мы рассчитываем только на себя", — рассказывает депутат.

О рабочих местах

По мнению собеседницы агентства, власти не представляют, что творят.

"Рабочих мест нет. Либо у пожилых не будет работы, либо они займут рабочие места молодежи. Женщины пенсионного возраста "работают" бабушками, потому что мест в детских садах не хватает. Если бабушки продолжат работать, значит, молодые женщины должны будут остаться дома и сидеть с детьми. Что будут делать с глубокими стариками, которым за 80 лет, с которыми тоже сидели женщины-молодые пенсионерки? Очень много вопросов", — говорит экс-министр.