Как россияне празднуют День защитника Отечества

День защитника Отечества для россиян уже давно стал национальным праздником. Пользователи Instagram заполонили соцсеть фотографиями на тему 23 февраля: девушки постят подарки, которые дарят своим мужчинам, а парни хвастаются тем, как проводят этот праздник.
С праздником товарищи! Всех тех кто проходил военную службу, проходит ее и будет проходить! И тех кто не служил в рядях вооруженных сил РФ. Желаю всем в первую очередь оставаться мужчинами в любой ситуации! Всегда быть готовыми ко всему и физически и морально. К огромному несчастью война на Земле, всегда имеет место быть! Пусть сейчас не у нашего порога, но она есть и нельзя об этом забывать, или игнорировать. Будте защитниками своего крова, дома, страны. Всем тем кто сомневается идти в армию, или нет- конечно же да! Для меня это сейчас очень ценные воспоминания! Очень дорогие и близкие по духу друзья! Сказать честно армия меня многому не научила, так уж получилось, но я уверен есть военные части где подготовка на уровне! И все же я нашел для себя полезные уроки. И не жалею ни чуть.#спраздником#23февраля #army
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