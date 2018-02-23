На Алтае женские экипажи ДПС поздравляли водителей с 23 февраля

В Республике Алтай сотрудницы ГИБДД поздравили мужчин с Днем защитника Отечества. В праздничный день на самых оживленных участках дороги Горно-Алтайска несли службу женские экипажи ДПС, сообщает республиканское МВД.
Сотрудницы ГИБДД поздравляют водителей с Днем защитника Отечества. Фото: 04.мвд.рф.
Сотрудницы ГИБДД поздравляют водителей с Днем защитника Отечества. Фото: 04.мвд.рф.
Сотрудницы ГИБДД поздравляют водителей с Днем защитника Отечества. Фото: 04.мвд.рф.
Сотрудницы ГИБДД поздравляют водителей с Днем защитника Отечества. Фото: 04.мвд.рф.
Девушки в погонах поздравляли водителей с праздником, желали хорошего настроения, безопасных дорог и вручали водителям листовки с пожеланиями быть более внимательными на проезжей части. Женщины призывали мужчин соблюдать ПДД, а также напомнили, что алкоголь и автомобиль несовместимы.
Автоинспекторы уверены, что таким необычным мероприятием они не только подняли настроение водителям, но и послужили стимулом к более ответственному поведению на дороге.
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