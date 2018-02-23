На Алтае женские экипажи ДПС поздравляли водителей с 23 февраля

Сотрудницы ГИБДД поздравляют водителей с Днем защитника Отечества. Фото: 04.мвд.рф. Сотрудницы ГИБДД поздравляют водителей с Днем защитника Отечества. Фото: 04.мвд.рф. Сотрудницы ГИБДД поздравляют водителей с Днем защитника Отечества. Фото: 04.мвд.рф. Сотрудницы ГИБДД поздравляют водителей с Днем защитника Отечества. Фото: 04.мвд.рф.

Девушки в погонах поздравляли водителей с праздником, желали хорошего настроения, безопасных дорог и вручали водителям листовки с пожеланиями быть более внимательными на проезжей части. Женщины призывали мужчин соблюдать ПДД, а также напомнили, что алкоголь и автомобиль несовместимы.

Автоинспекторы уверены, что таким необычным мероприятием они не только подняли настроение водителям, но и послужили стимулом к более ответственному поведению на дороге.