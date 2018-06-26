Деньги от повышения НДС пойдут на выполнение майского указа Путина

"Эти деньги пойдут в первую очередь на развитие социальной инфраструктуры: в образование, здравоохранение, социальное обеспечение, культуру. То есть на те цели, которые были поставлены президентом в указе от 7 мая текущего года. Эти деньги пойдут на формирование так называемого человеческого капитала и в конечном счете вернутся более высоким качеством тех услуг, которые оказывает государство", — сказал Силуанов.