Деньги от повышения НДС пойдут на выполнение майского указа Путина

Средства, полученные от повышения НДС на 2%, пойдут на развитие социальной инфраструктуры, заявил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов в эфире телеканала "Россия 24".
"Эти деньги пойдут в первую очередь на развитие социальной инфраструктуры: в образование, здравоохранение, социальное обеспечение, культуру. То есть на те цели, которые были поставлены президентом в указе от 7 мая текущего года. Эти деньги пойдут на формирование так называемого человеческого капитала и в конечном счете вернутся более высоким качеством тех услуг, которые оказывает государство", — сказал Силуанов.
Глава Минфина также отметил, что цены на социально значимую продукцию не вырастут из-за повышения НДС до 20%, пишет "Росбалт".
"В целом это находится в рамках наших ожиданий по инфляции и не будет способствовать росту цен на продукцию социально значимую, поскольку льготные ставки по НДС на продовольственные товары, медицинские товары, они не меняются, эти ставки сохранятся на уровне 10%", — сказал он.
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о повышении НДС до 20% с 2019 года. По расчетам Минфина, нововведение принесет бюджету дополнительные 620 млрд рублей в год.
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