Власти объяснили, чем компенсируют повышение НДС

Повышение НДС на 2% позволит, по расчетам минфина, ежегодно получать в бюджет 600 млрд рублей дополнительно. Средства нужны на то, чтобы повысить качество образования, здравоохранения, культуры, увеличить объемы жилищного строительства, объяснил Силуанов.

Бесспорно, это повысит налоговую нагрузку на бизнес, признал первый вице-премьер, но такую меру надо расценивать как вклад предпринимателей в решение общегосударственных задач, а не просто фискальные прихоти власти.

А компенсировать потери из-за роста НДС власти намерены тем, что отменят налог на движимое имущество и сократят сроки возмещения НДС. Это должно принести бизнесу примерно 100 млрд рублей, по расчетам минфина.

Вместе с уменьшением с 34 до 30 процентов страховых взносов эти новшества в значительной степени смягчат негативный эффект от повышения НДС, по мнению Силуанова.

Однако представители бизнеса, в том числе алтайского, говорят о том, что бизнес и так сможет компенсировать свои потери, "зашив" возросшие расходы в цены. И поэтому главными пострадавшими станут потребители.