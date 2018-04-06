Депутаты-единороссы выдвинули Тулеева на пост главы регионального парламента

"Зная, какой опыт у Амана Тулеева, полагаю, что позиция Синицына будет совпадать с нашей", — сказал изданию один из подписавшихся Дмитрий Исламов.

В своем письме парламентарии Антон Горелкин, Александр Фокин, Татьяна Алексеева, Павел Федяев, Евгений Косяненко, Владимир Мельник, Дмитрий Исламов и Александр Максимов подчеркивают, что за 21 год, пока Тулеев руководил Кузбассом, регион стал одним из развитых индустриальных в России.

"Я много раз говорил, что Аман Гумирович не мыслит себя на пенсии. Он активный человек и готов работать хоть до 100 лет <…> Мы все воспитаны Тулеевым, он нас вырастил", — написал Антон Горелкин на своей странице в Facebook.

Политолог Ростислав Туровский считает, что в федеральном центре "нет большого сопротивления" назначению Амана Тулеева спикером. Но вместе с этим, по оценкам эксперта, врио главы Цивилёву "будет непросто" работать с экс-губернатором. "Даже если никто из "тулеевских" не вступит с ним в открытый конфликт, ему придется считаться с ними", — сказал Туровский, пишет znak.com.

73-летний Аман Тулеев досрочно ушел в отставку с поста главы Кемеровской области 1 апреля. Через два дня после этого бывший губернатор Тулеев стал депутатом Совета народных депутатов Кемеровской области, воспользовавшись вакантным мандатом Вана Вай-Чена, который сложил полномочия в октябре 2016 года.