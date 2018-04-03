Тулеев получил мандат областного депутата

По данным издания, экс-губернатор займет место спикера регионального парламента. Сейчас облсовет возглавляет председатель регионального отделения "Единой России" Алексей Синицын.

Секретарь облизбиркома Михаил Пименов подтвердил Тайге.инфо, что Тулеев получил мандат. Он затруднился уточнить, каким образом Ван Вай-Чен отказался от места в региональном парламенте.

"Сегодня было заседание избирательной комиссии Кемеровской области, один из вопросов был — о передаче вакантного мандата депутата Совета народных депутатов Кемеровской области четвертого созыва зарегистрированному кандидату из единого списка ... Кемеровского регионального отделения партии "Единая Россия" Тулееву Амангельды Молдагазыевичу. <...> Принято решение о передаче вакантного депутатского мандата", — сказал представитель избиркома агентству ТАСС.





Тулеев возглавлял список "ЕР" на выборах облсовета в 2013 году. Второе место было у Владимира Мельник, который сейчас заседает в Госдуме РФ, третье — у Валентины Шмаковой.

Ван Вай-Чен — уроженец Китая, долгое время работал в системе здравоохранения Караганды. Он прошел в облсовет по списку "ЕР", возглавлял кафедру рефексотерапии ГБУ "Новокузнецкий государственный институт усовершенствования врачей". В СМИ его называли не только одним из врачей Тулеева, но и "личным Распутиным" экс-главы Кузбасса.

"В настоящее время, позиции Ван Вай-Чена в Кемеровской области сильны как никогда, — писало издание "Новый день". — Кстати, самый крупный землевладелец в ЗС. У Ван Вай-Чена в собственности 11 участков земли. В том числе самые крупные размерами — в 65,9 га и 99 га. И плюс приятный довесок — 9 зданий производственного назначения. И наконец, самое главное, учитывая состояние здоровья Амана Гумировича, Ван Вай-Чен сейчас на пике своего влияния, которое впрочем, целиком и полностью зависит от срока губернаторских полномочий Тулеева".

Глава Кемеровской области Аман Тулеев подал в отставку 1 апреля на фоне трагедии в ТРК "Зимняя вишня", где погибли 64 человек. Губернатор заявил, что не может работать "с моральным грузом". Находился на своем посту с 1997 года.

Врио руководителя региона назначен заместитель Тулеева Сергей Цивилёв, до недавнего времени руководивший угледобывающей компанией "Колмар", среди его партнеров был миллиардер Геннадий Тимченко.