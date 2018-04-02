После отставки у Тулеева останутся ежемесячные выплаты и резиденция

В распоряжении бывшего губернатора останется его резиденция и служебное помещение, а также помощник и ежемесячная выплата, сообщает РИА Новости. Закон о присвоении Тулееву звания "Народный губернатор" приняли 27 декабря 2011 года "в знак многолетнего самоотверженного служения людям и народного признания исключительных заслуг перед Кемеровской областью". Согласно ему, бывший глава Кузбасса будет получать 50 тысяч рублей без учета НДФЛ ежемесячно. Резиденция в селе Мазурово, которая находится в собственности Кемеровской области, отдается Тулееву и его супруге в безвозмездное пользование.

Об отставке Амана Тулеева стало известно 1 апреля. Он также опубликовал видеообращение к жителям Кемеровской области, в котором принес соболезнования родственникам погибших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня", пишет ura.ru. Он пояснил, что "с таким тяжелейшим грузом дальше работать нельзя".

Ранее сообщалось, что экс-глава Кемеровской области Аман Тулеев сможет продолжить политическую карьеру после отставки. Об этом "КП" заявил политолог, профессор Кемеровского государственного университета Александр Коновалов. Политолог считает, что что Тулеев может продолжить работу общественным советником при новом и.о. губернатора Цивилёве.