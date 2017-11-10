Депутаты Госдумы предложили провести альтернативные зимние Олимпийские игры

Депутат Госдумы от ЛДПР, глава комитета по спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев заявил, что в случае негативного решения Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске сборной России к ОИ-2018 в Пхенчхане, нужно организовать проведение альтернативных Игр, сообщает агентство городских новостей "Москва".
"Мы готовы к любому развитию событий. В случае, если МОК будет принят негативный сценарий, как пригласить часть сборной России, запретить выступать под национальным флагом, и, конечно, ехать на Олимпийские игры при таких условиях ни в коем случае нельзя. Нужно проводить альтернативные игры, и готовиться нам с вами к худшему сценарию", - сказал депутат.
По его словам, спорт становится "заложником геополитических игр США и европейских партнеров".
Ранее сообщалось, что руководство МОК рассматривает несколько вариантов наказания сборной России в случае допуска команд к участию в Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане. После серии допинг-скандалов с участием российских спортсменов возможен запрет на исполнение гимна РФ на церемониях награждения и церемонии открытия Игр. Кроме того, фигурируют предложения запретить атлетам выступать под российским флагом.
Между тем Международный олимпийский комитет (МОК) считает преждевременной спекуляцией появившуюся в газете New York Times информацию о том, что организация может запретить исполнение гимна России на Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане, сообщили ТАСС в пресс-службе МОК.
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