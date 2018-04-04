Как сделать деревья частью интерьера

Если дерево мешает при строительстве здания, его можно срубить. Или подойти к решению проблемы более гуманно и творчески - сделать дерево частью здания. В итоге выигрывает и природа и люди. Ведь жилые дома, кафе и офисы получаются очень необычными.

Деревья вросли в здания. Фото: http://trinixy.ru/. Деревья вросли в здания. Фото: http://trinixy.ru/. Деревья вросли в здания. Фото: http://trinixy.ru/. Деревья вросли в здания. Фото: http://trinixy.ru/. Деревья вросли в здания. Фото: http://trinixy.ru/. Деревья вросли в здания. Фото: http://trinixy.ru/. Деревья вросли в здания. Фото: http://trinixy.ru/. Деревья вросли в здания. Фото: http://trinixy.ru/. Деревья вросли в здания. Фото: http://trinixy.ru/. Деревья вросли в здания. Фото: http://trinixy.ru/. Деревья вросли в здания. Фото: http://trinixy.ru/. Деревья вросли в здания. Фото: http://trinixy.ru/. Деревья вросли в здания. Фото: http://trinixy.ru/. Деревья вросли в здания. Фото: http://trinixy.ru/. Деревья вросли в здания. Фото: http://trinixy.ru/. Деревья вросли в здания. Фото: http://trinixy.ru/. Деревья вросли в здания. Фото: http://trinixy.ru/. Деревья вросли в здания. Фото: http://trinixy.ru/. Деревья вросли в здания. Фото: http://trinixy.ru/. Деревья вросли в здания. Фото: http://trinixy.ru/. Деревья вросли в здания. Фото: http://trinixy.ru/. Деревья вросли в здания. Фото: http://trinixy.ru/. Деревья вросли в здания. Фото: http://trinixy.ru/. Деревья вросли в здания. Фото: http://trinixy.ru/. Деревья вросли в здания. Фото: http://trinixy.ru/. Деревья вросли в здания. Фото: http://trinixy.ru/. Деревья вросли в здания. Фото: http://trinixy.ru/. Деревья вросли в здания. Фото: http://trinixy.ru/. Деревья вросли в здания. Фото: http://trinixy.ru/. Источник.