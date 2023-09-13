Деревянная мельница, пароходы и 1000 грузчиков. Что мы знаем об алтайском селе, которое хотели назвать в честь Александра III

250 лет назад в Алтайском крае основали село Усть-Чарышская Пристань, которое до появления Алтайской железной дороги было одной из главных транспортных точек региона. Altapress.ru рассказывает, чем здесь торговали, что переправляли на пароходах и как сельчане пытались присвоить Пристани статус города.