12 июля
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Обитель купцов и банкиров. Чем интересен барнаульский Дом Полякова и как хитро его спасли от страшного пожара

Когда-то в Доме купца Ивана Полякова торговали шубами-барнаулками. А во время страшного пожара его спасли мокрые (и ужасно дорогие!) ковры. Что еще мы знаем об универмаге «Красный», который решили реcтаврировать?

Дом Полякова.
Дом Полякова.
akunb.altlib.ru
  • В 1900 году барнаульский купец высшей гильдии Иван Поляков начал строить здание пимокатного и шубного производства на улице Гоголя.
  • Для самого Полякова, его жены и семерых детей возвели двухэтажный особняк из красного кирпича (здание Российско-немецкого дома). А в 1911 году здесь же, как часть архитектурного ансамбля, построили торговый дом — будущий «Красный».
  • Это был один из лучших торговых домов Барнаула. Его первый этаж арендовали продавцы тканей, одежды и парфюмерии, второй занимали многочисленные банки, в том числе и для внешней торговли.
Дом Полякова.
Дом Полякова.
akunb.altlib.ru
  • По легенде, во время страшного пожара 1917 года торговый дом укрывали роскошными коврами и войлочными кошмами, смоченными водой. Из всех кирпичных зданий на Московском проспекте тогда удалось сберечь от огня только «Красный».
  • С 1918 года в здании располагался военный лазарет и военный госпиталь.
  • Вновь торговать здесь стали только в 1930-е, на первом этаже. Тогда в Доме Полякова открылся универмаг Наркомторга, магазин «Текстильшвейобувьторга», «Юбилейный» и столовая.
Дом Полякова.
Дом Полякова.
akunb.altlib.ru
  • Магазин «Красный» открылся в 1998 году.
  • До конца 1970-х на втором этаже Дома Полякова занимались студенты медицинского техникума.
  • С 1989 года здание охраняется как объект культурного наследия регионального значения. В 2006-м ему вернули исторический фасад. В этому году его снова собираются реставрировать.
Дом Полякова.
Дом Полякова.
akunb.altlib.ru
Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость