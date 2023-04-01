- Михаил Морозов был сыном купца, одного из богатейших людей Барнаула XX века. О его экстравагантном поведении, в том числе и езде на «рычащей карете», ходили легенды.
- На том самом заседании гордумы в 1908 году Морозову повезло. Он получил право ездить на автомобиле благодаря суждению, что транспорт лучше и экологичнее лошади — так как не оставляет после себя навоз на дороге.
- Первый автомобиль барнаульцы и местные лошади восприняли негативно. Они (и те, и другие) пугались громких звуков и норовили попасть под колеса. До аварий дело не дошло.
Особняк Морозовых. Сейчас на площади перед этим зданием расположено трамвайное кольцо.
ССО.
- Доподлинно не известна марка автомобиля Морозова, как и то, откуда он привез машину. Исследователи полагают, что это был автомобиль французской, итальянской, немецкой или американской марки.
- Есть вероятность, что автомобиль Морозова был в Барнауле не первым, просто первым известным (из-за скандала, который и разбирался в гордуме). Первый автомобиль в Барнауле мог появиться у купца Федулова, годом ранее, в 1907-м.
- Кстати, первой зарегистрированной маркой автомобиля в Барнауле считается итальянский «Фиат Зеро» 1912 года выпуска. Есть задокументированное фото.
Михаил Морозов (во главе стола).
ССО.
- После революции в 1917 году Михаил Морозов уехал в США и, по данным историков, обосновался в Сан-Франциско. Там же работал, перевез в Калифорнию свою семью и скончался 11 ноября 1943 года в возрасте 63 лет.
Михаил Морозов. Период эмиграции в США.
ССО.