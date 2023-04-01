26 мая 1908 года на заседании гордумы решалось, можно ли купеческому сыну Михаилу Морозову ездить на автомобиле по Барнаулу. 14-ю голосами против 13 разрешение было дано — и на улицах города появился автомобиль. Вот что известно о нем и его обладателе.