1 апреля
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Жизнь

Первый барнаульский «мажор», экстравагантный лихач — сын купца Морозова. Каким он был и чем прославился

26 мая 1908 года на заседании гордумы решалось, можно ли купеческому сыну Михаилу Морозову ездить на автомобиле по Барнаулу. 14-ю голосами против 13 разрешение было дано — и на улицах города появился автомобиль. Вот что известно о нем и его обладателе.

Фото первого автомобиля с Морозовым.
Фото первого автомобиля с Морозовым.
ССО.
  • ​​​​​​Михаил Морозов был сыном купца, одного из богатейших людей Барнаула XX века. О его экстравагантном поведении, в том числе и езде на «рычащей карете», ходили легенды.
  • На том самом заседании гордумы в 1908 году Морозову повезло. Он получил право ездить на автомобиле благодаря суждению, что транспорт лучше и экологичнее лошади — так как не оставляет после себя навоз на дороге.
  • Первый автомобиль барнаульцы и местные лошади восприняли негативно. Они (и те, и другие) пугались громких звуков и норовили попасть под колеса. До аварий дело не дошло.
Особняк Морозовых. Сейчас на площади перед этим зданием расположено трамвайное кольцо.
Особняк Морозовых. Сейчас на площади перед этим зданием расположено трамвайное кольцо.
ССО.
  • Доподлинно не известна марка автомобиля Морозова, как и то, откуда он привез машину. Исследователи полагают, что это был автомобиль французской, итальянской, немецкой или американской марки.
  • Есть вероятность, что автомобиль Морозова был в Барнауле не первым, просто первым известным (из-за скандала, который и разбирался в гордуме). Первый автомобиль в Барнау­ле мог появиться у купца Федулова, годом ранее, в 1907-м.
  • Кстати, первой зарегистрированной маркой автомобиля в Барнауле считается итальянский «Фиат Зеро» 1912 года выпуска. Есть задокументированное фото.
Михаил Морозов (во главе стола).
Михаил Морозов (во главе стола).
ССО.
  • После революции в 1917 году Михаил Морозов уехал в США и, по данным историков, обосновался в Сан-Франциско. Там же работал, перевез в Калифорнию свою семью и скончался 11 ноября 1943 года в возрасте 63 лет.
Михаил Морозов. Период эмиграции в США.
Михаил Морозов. Период эмиграции в США.
ССО.
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