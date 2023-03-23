23 марта
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День в истории

Предсказали от души. 11 фактов о старейшей метеорологической обсерватории в Барнауле

23 марта отмечают Всемирный день метеорологии. Altapress.ru прогнозирует обилие интересных фактов и осадки в виде исторических фотографий.

Метеорологическая станция Барнаула, дата фото не указана.
Метеорологическая станция Барнаула, дата фото не указана.
Барнаул. Юбилейные даты

1. Первым метеорологом в Барнауле можно считать исследователя Сибири Петра Фролова. На городской площадке при заводском музее с 1806 по 1809 годы четыре раза в сутки проводили измерения температуры воздуха и скорости ветра.

2. Свою лепту в организацию метеорологических наблюдений внес немецкий ученый ХIХ века Александр фон Гумбольдт, посетивший Барнаул в 1829 году. Его работу продолжил Адольф Купфер, предложив «Проект учреждения системы метеорологических и магнитных наблюдений». Проектом заинтересовался также государственный деятель Константин Чевкин. Вместе они предложили Ученому комитету Петербурга усилить магнитную обсерваторию в Барнауле и оснастить ее необходимым оборудованием.

Обсерватория в Барнауле, фото 1899 года.
Обсерватория в Барнауле, фото 1899 года.
Барнаул. Юбилейные даты

3. Также с 1830 года в Барнауле начала действовать метеостанция, основанная Фридрихом фон Геблером.

4. Регулярные гидрометеорологические наблюдения в Алтайском крае начались после того, как император Николай I подписал 13 апреля 1834 года «высочайшее соизволение» о создании в Санкт-Петербурге при Корпусе горных инженеров Нормальной обсерватории с учреждением метеорологических наблюдений в Екатеринбурге, Барнауле, Нерчинске, Златоусте и других городах.

Метеорологическая станция Барнаула, дата фото не указана.
Метеорологическая станция Барнаула, дата фото не указана.
Барнаул. Юбилейные даты

23 марта отмечают Всемирный день метеорологии. Его празднуют с 1961 года по инициативе ООН. 23 марта 1950 года Конвенция Всемирной метеорологической организации вступила в силу.

5. В 1837 году в Барнауле по проекту архитектора Якова Попова построили специальное здание на высокой искусственной горке. Усадьба обсерватории находилась по первому Прудскому переулку между улицами Анатолия и Интернациональная — современный адрес: Анатолия, 136.

6. С 1 января 1838 года начали проводить постоянные метеорологические наблюдения в Барнаульской обсерватории, оснащенной ртутными термометрами, хронометром и барометром Купфера-Гиргенсона, который считался одним из лучших метеорологических приборов ХIХ века.

Метеорологическая станция Барнаула, дата фото не указана.
Метеорологическая станция Барнаула, дата фото не указана.
Барнаул. Юбилейные даты

7. Адольф Купфер приехал в 1841 году в Барнаул, чтобы посмотреть на работу заведения и остался доволен. Он предложил архитектору Попову построить каменное помещение и сохранить деревянное.

8. Данные Барнаульской обсерватории входили в «Свод метеорологических и магнитных наблюдений», который рассылался всем метеорологическим учреждениям и университетам мира.

Метеорологическая станция Барнаула, фото 1903 года.
Метеорологическая станция Барнаула, фото 1903 года.
Барнаул. Юбилейные даты
Метеорологическая станция Барнаула, дата фото не указана.
Метеорологическая станция Барнаула, дата фото не указана.
Барнаул. Юбилейные даты
Метеорологическая станция Барнаула, дата фото не указана.
Метеорологическая станция Барнаула, дата фото не указана.
Барнаул. Юбилейные даты

9. Климатолог Александр Воейков неоднократно говорил, что наблюдения в Барнауле — самые продолжительные в Азии после Мадрасских, а обсерватория — одна из старейших метеорологических станций в России. Она вела непрерывные наблюдения с 1838 года.

10. Обсерватория участвовала также в параллельных международных наблюдениях.

11. Исследования на территории метеорологической обсерватории Барнаула прекратили из-за плотной городской застройки с 1964 года. Их продолжили на метеорологической станции в Научном городке с 1970 года.

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