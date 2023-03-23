Предсказали от души. 11 фактов о старейшей метеорологической обсерватории в Барнауле

23 марта отмечают Всемирный день метеорологии. Altapress.ru прогнозирует обилие интересных фактов и осадки в виде исторических фотографий.

1. Первым метеорологом в Барнауле можно считать исследователя Сибири Петра Фролова. На городской площадке при заводском музее с 1806 по 1809 годы четыре раза в сутки проводили измерения температуры воздуха и скорости ветра.

2. Свою лепту в организацию метеорологических наблюдений внес немецкий ученый ХIХ века Александр фон Гумбольдт, посетивший Барнаул в 1829 году. Его работу продолжил Адольф Купфер, предложив «Проект учреждения системы метеорологических и магнитных наблюдений». Проектом заинтересовался также государственный деятель Константин Чевкин. Вместе они предложили Ученому комитету Петербурга усилить магнитную обсерваторию в Барнауле и оснастить ее необходимым оборудованием.

Обсерватория в Барнауле , фото 1899 года. Барнаул. Юбилейные даты

3. Также с 1830 года в Барнауле начала действовать метеостанция, основанная Фридрихом фон Геблером.

4. Регулярные гидрометеорологические наблюдения в Алтайском крае начались после того, как император Николай I подписал 13 апреля 1834 года «высочайшее соизволение» о создании в Санкт-Петербурге при Корпусе горных инженеров Нормальной обсерватории с учреждением метеорологических наблюдений в Екатеринбурге, Барнауле, Нерчинске, Златоусте и других городах.

Метеорологическая станция Барнаула , дата фото не указана. Барнаул. Юбилейные даты

23 марта отмечают Всемирный день метеорологии. Его празднуют с 1961 года по инициативе ООН. 23 марта 1950 года Конвенция Всемирной метеорологической организации вступила в силу.

5. В 1837 году в Барнауле по проекту архитектора Якова Попова построили специальное здание на высокой искусственной горке. Усадьба обсерватории находилась по первому Прудскому переулку между улицами Анатолия и Интернациональная — современный адрес: Анатолия, 136.

6. С 1 января 1838 года начали проводить постоянные метеорологические наблюдения в Барнаульской обсерватории, оснащенной ртутными термометрами, хронометром и барометром Купфера-Гиргенсона, который считался одним из лучших метеорологических приборов ХIХ века.

Метеорологическая станция Барнаула , дата фото не указана. Барнаул. Юбилейные даты

7. Адольф Купфер приехал в 1841 году в Барнаул, чтобы посмотреть на работу заведения и остался доволен. Он предложил архитектору Попову построить каменное помещение и сохранить деревянное.

8. Данные Барнаульской обсерватории входили в «Свод метеорологических и магнитных наблюдений», который рассылался всем метеорологическим учреждениям и университетам мира.

Метеорологическая станция Барнаула , фото 1903 года. Барнаул. Юбилейные даты Метеорологическая станция Барнаула , дата фото не указана. Барнаул. Юбилейные даты Метеорологическая станция Барнаула , дата фото не указана. Барнаул. Юбилейные даты

9. Климатолог Александр Воейков неоднократно говорил, что наблюдения в Барнауле — самые продолжительные в Азии после Мадрасских, а обсерватория — одна из старейших метеорологических станций в России. Она вела непрерывные наблюдения с 1838 года.

10. Обсерватория участвовала также в параллельных международных наблюдениях.

11. Исследования на территории метеорологической обсерватории Барнаула прекратили из-за плотной городской застройки с 1964 года. Их продолжили на метеорологической станции в Научном городке с 1970 года.