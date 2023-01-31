Окоченительный минимум. Когда в Алтайском крае были самые лютые зимы

Даже штаны стояли колом
21 и 22 января 2023 года температура в Алтайском крае составляла около -30 градусов, а в некоторых районах столбики термометров опустились до -48 градусов.
Барнаульцы поделились кадрами замерзших вещей, которые колом стоят в снегу, как настоящие зимние скульптуры.
Волчий холод, это же -43,7 градуса
Начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского Гидрометцентра Людмила Сырых рассказала, что зима 2020−2021 в Алтайском крае была холоднее климатической нормы на 1−2 градуса.
С 1 по 9 января 2021 года на территории края установился период аномально холодной погоды.
По словам специалиста, самым холодным днем было 3 января. Минимальное значение температуры за зиму зафиксировали в Волчихе, где столбики термометров опустились до -43,7 градуса.
В Барнауле самым морозным днем было 4 января, когда температура упала до -36,5 градусов.
В -45 без автобусов опять
«Барнаульский автовокзал» отменил около 40 рейсов 1 февраля 2019 года из-за аномальных морозов. По данным синоптиков, ночью 2 февраля было от −35…до −40 градусов, местами до -45, а днем −26…−31.
Ежегодно Международный день адского холода отмечают 31 января. Название возникло по аналогии с Преисподней, в которой на девятом кругу находилось ледяное озеро Коцит.
Зимой же мороз пробирает буквально до костей жителей Аляски, Якутии, Финляндии, Норвегии, Швеции, Казахстана и горных районов Италии, где столбики термометров опускаются до −41…−70 °C.
Леденящий рекорд XX века
Абсолютный морозный минимум XX века в Алтайском крае зафиксировали в 1931 году: -51,5 градуса.
Окоченительный минимум на Алтае
Абсолютную отрицательную температуру на Алтае отметили в декабре 1860 года. Тогда температура упала до рекордных -55 градусов.
Можно было подбирать замерзших снегирей и бежать домой греться вместе с птицами.
Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь!