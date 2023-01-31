Окоченительный минимум. Когда в Алтайском крае были самые лютые зимы

Аномальные морозы на Алтае пока не предвидятся, но зато во всем мире 31 января отмечают День адского холода. Altapress.ru рассказывает, в какие годы в Алтайском крае были самые холодные зимы.

Даже штаны стояли колом

21 и 22 января 2023 года температура в Алтайском крае составляла около -30 градусов, а в некоторых районах столбики термометров опустились до -48 градусов.

Барнаульцы поделились кадрами замерзших вещей, которые колом стоят в снегу, как настоящие зимние скульптуры.

Креативные скульптуры Инцидент Барнаул

Волчий холод , это же -43,7 градуса

Начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского Гидрометцентра Людмила Сырых рассказала, что зима 2020−2021 в Алтайском крае была холоднее климатической нормы на 1−2 градуса.

С 1 по 9 января 2021 года на территории края установился период аномально холодной погоды.

Морозы в Барнауле Михаил Хаустов

По словам специалиста, самым холодным днем было 3 января. Минимальное значение температуры за зиму зафиксировали в Волчихе, где столбики термометров опустились до -43,7 градуса.

В Барнауле самым морозным днем было 4 января, когда температура упала до -36,5 градусов.

В -45 без автобусов опять

«Барнаульский автовокзал» отменил около 40 рейсов 1 февраля 2019 года из-за аномальных морозов. По данным синоптиков, ночью 2 февраля было от −35…до −40 градусов, местами до -45, а днем −26…−31.

Морозы в Барнауле Михаил Хаустов

Ежегодно Международный день адского холода отмечают 31 января. Название возникло по аналогии с Преисподней, в которой на девятом кругу находилось ледяное озеро Коцит. Зимой же мороз пробирает буквально до костей жителей Аляски, Якутии, Финляндии, Норвегии, Швеции, Казахстана и горных районов Италии, где столбики термометров опускаются до −41…−70 °C.

Леденящий рекорд XX века

Абсолютный морозный минимум XX века в Алтайском крае зафиксировали в 1931 году: -51,5 градуса.

Морозы в Барнауле Михаил Хаустов

Окоченительный минимум на Алтае

Абсолютную отрицательную температуру на Алтае отметили в декабре 1860 года. Тогда температура упала до рекордных -55 градусов.

Морозы в Барнауле Михаил Хаустов

Можно было подбирать замерзших снегирей и бежать домой греться вместе с птицами.