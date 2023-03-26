26 марта
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День в истории

Ископал вдоль и поперек. 7 фактов о знаменитом археологе и курганах, которые он обнаружил на Алтае

26 марта 1902 года родился археолог и исследователь Алтая Михаил Грязнов. Altapress.ru рассказывает, чем прославился ученый, что он нашел и где теперь все это хранится.

Археологические работы в могиле второго Пазырыкского кургана.
Археологические работы в могиле второго Пазырыкского кургана.
улаган-адм.рф

1. В 1924—1925 годах Михаил Грязнов проводил самостоятельные исследования в районе Томска и обнаружил 48 курганов Тоянова городка. Также он нашел курганы в верховьях Оби. В окрестностях Бийска и села Сростки ученый раскопал «курганные кладбища» эпохи раннего железа, а в Сайлюгемской степи Горного Алтая — могильные памятники со стоящими у основания каменными бабами.

Михаил Грязнов, крайний справа.
Михаил Грязнов, крайний справа.
vk.com/tobolsk_archaeolog_expedition
Михаил Грязнов.
Михаил Грязнов.
vk.com/tobolsk_archaeolog_expedition

2. В 1929 году Алтайская экспедиция этнографического отдела Русского музея под руководством Сергея Руденко отправилась к Первому Пазырыкскому кургану. Его раскапывал непосредственно Михаил Грязнов (и его отряд).

«08.07.1929 г. — приехали в Улаган и стали копать"
«22.08.1929 г. — кончили засыпку, под вечер уехали"
— писал ученый в полевом дневнике.



Тогда археологи получили научные данные мирового значения.

3. В 1930 году Грязнов представил в своей работе «Древние культуры Алтая» последовательность смены культур местного населения.

4. Михаил Грязнов руководил алтайской экспедицией Государственного Эрмитажа — она исследовала Горный Алтай в долинах реки Чарыш, Кан, Ябоган и Кырлык в 1939 году. В результате раскопок на могильном поле в Яконуре вскрыли 17 погребений.

5. В 1946-м, 1947-м и 1949-м годах Грязнов возглавлял Северо-Алтайскую экспедицию, которая проводила раскопки на комплексе памятников в урочище Ближние Елбаны около села Большая Речка (это Топчихинский район Алтайского края). Ученый исследовал культурное развитие древнего и средневекового населения Верхней Оби.

Иллюстрации из книги &quot;Древнее искусство Алтая&quot;, автор Михаил Грязнов.
Иллюстрации из книги «Древнее искусство Алтая», автор Михаил Грязнов.
vk.com/kraevedaltay
Иллюстрации из книги &quot;Древнее искусство Алтая&quot;, автор Михаил Грязнов.
Иллюстрации из книги «Древнее искусство Алтая», автор Михаил Грязнов.
vk.com/kraevedaltay
Иллюстрации из книги &quot;Древнее искусство Алтая&quot;, автор Михаил Грязнов.
Иллюстрации из книги «Древнее искусство Алтая», автор Михаил Грязнов.
vk.com/kraevedaltay
Иллюстрации из книги &quot;Древнее искусство Алтая&quot;, автор Михаил Грязнов.
Иллюстрации из книги «Древнее искусство Алтая», автор Михаил Грязнов.
vk.com/kraevedaltay
Иллюстрации из книги &quot;Древнее искусство Алтая&quot;, автор Михаил Грязнов.
Иллюстрации из книги «Древнее искусство Алтая», автор Михаил Грязнов.
vk.com/kraevedaltay

6. Сейчас в Музее археологии и этнографии Омского Государственного университета находится часть архива Михаила Грязнова. Там собраны и его личные документы, и научные материалы.

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