Ископал вдоль и поперек. 7 фактов о знаменитом археологе и курганах, которые он обнаружил на Алтае

26 марта 1902 года родился археолог и исследователь Алтая Михаил Грязнов. Altapress.ru рассказывает, чем прославился ученый, что он нашел и где теперь все это хранится.

1. В 1924—1925 годах Михаил Грязнов проводил самостоятельные исследования в районе Томска и обнаружил 48 курганов Тоянова городка. Также он нашел курганы в верховьях Оби. В окрестностях Бийска и села Сростки ученый раскопал «курганные кладбища» эпохи раннего железа, а в Сайлюгемской степи Горного Алтая — могильные памятники со стоящими у основания каменными бабами.

Михаил Грязнов , крайний справа. vk.com/tobolsk_archaeolog_expedition Михаил Грязнов. vk.com/tobolsk_archaeolog_expedition

2. В 1929 году Алтайская экспедиция этнографического отдела Русского музея под руководством Сергея Руденко отправилась к Первому Пазырыкскому кургану. Его раскапывал непосредственно Михаил Грязнов (и его отряд).

«08.07.1929 г. — приехали в Улаган и стали копать"

«22.08.1929 г. — кончили засыпку, под вечер уехали"

— писал ученый в полевом дневнике.





Тогда археологи получили научные данные мирового значения.

3. В 1930 году Грязнов представил в своей работе «Древние культуры Алтая» последовательность смены культур местного населения.

4. Михаил Грязнов руководил алтайской экспедицией Государственного Эрмитажа — она исследовала Горный Алтай в долинах реки Чарыш, Кан, Ябоган и Кырлык в 1939 году. В результате раскопок на могильном поле в Яконуре вскрыли 17 погребений.

5. В 1946-м, 1947-м и 1949-м годах Грязнов возглавлял Северо-Алтайскую экспедицию, которая проводила раскопки на комплексе памятников в урочище Ближние Елбаны около села Большая Речка (это Топчихинский район Алтайского края). Ученый исследовал культурное развитие древнего и средневекового населения Верхней Оби.

Иллюстрации из книги «Древнее искусство Алтая», автор Михаил Грязнов. vk.com/kraevedaltay Иллюстрации из книги «Древнее искусство Алтая», автор Михаил Грязнов. vk.com/kraevedaltay Иллюстрации из книги «Древнее искусство Алтая», автор Михаил Грязнов. vk.com/kraevedaltay Иллюстрации из книги «Древнее искусство Алтая», автор Михаил Грязнов. vk.com/kraevedaltay Иллюстрации из книги «Древнее искусство Алтая», автор Михаил Грязнов. vk.com/kraevedaltay

6. Сейчас в Музее археологии и этнографии Омского Государственного университета находится часть архива Михаила Грязнова. Там собраны и его личные документы, и научные материалы.