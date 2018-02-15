Директор алтайской школы ответит за перелом позвоночника школьника

В школе Крутихинского района школьник сломал позвоночник на перемене. За травму подростка накажут директора учреждения, сообщает краевая прокуратура.
Тринадцатилетний подросток 29 ноября подтягивался на турнике на перемене, сорвался и упал на маты. Юноша получил компрессионный перелом позвонков.
Во время проверки выяснили, что нет документов о соответствии турника требованиям безопасности, а также ростовым и возрастным особенностям обучающихся. Также неясно, кто и когда изготовил снаряд.
Директору школы направили представление. В нем требуют обеспечить безопасные условия образовательного процесса. Кроме того, прокурор района возбудил дело об административном правонарушении.
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