Директор алтайской школы ответит за перелом позвоночника школьника

Сегодня, 18:50.
Происшествия

В школе Крутихинского района школьник сломал позвоночник на перемене. За травму подростка накажут директора учреждения, сообщает краевая прокуратура.

Скорая.
Скорая. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

Тринадцатилетний подросток 29 ноября подтягивался на турнике на перемене, сорвался и упал на маты. Юноша получил компрессионный перелом позвонков.

Во время проверки выяснили, что нет документов о соответствии турника требованиям безопасности, а также ростовым и возрастным особенностям обучающихся. Также неясно, кто и когда изготовил снаряд.

Директору школы направили представление. В нем требуют обеспечить безопасные условия образовательного процесса. Кроме того, прокурор района возбудил дело об административном правонарушении.

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