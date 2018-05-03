Для российских военных ввели лимит на телефонные разговоры

Минобороны РФ ввело новые правила использования телефонных сетей общего доступа для своих сотрудников, пишет "Коммерсант".
Для каждого телефонного номера, имеющего автоматический выход в сеть, установлены лимиты по времени и по стоимости разговоров. Также определены пять категорий абонентов, для каждой из которых действует свой лимит.
На абонентов второй (заместители министра обороны) и первой (глава Минобороны) категорий ограничения не распространяются.
Командиры воинских частей и специалисты отделов Минобороны РФ, отнесенные к пятой категории, могут говорить по телефону либо 60 минут в месяц, либо на сумму до 500 рублей.
В случае достижения или превышения лимита абонент будет отключен. Звонки в платные информационно-справочные службы и на мобильные номера в Минобороны разрешены только по служебной необходимости.
За разговорами по стационарным телефонам во всех подразделениях Минобороны будет организован контроль с ведением специального журнала учета звонков, пишет polit.ru.
Источник издания в Минобороны утверждает, что таким образом ведомство рассчитывает избежать утечек информации и в целом усилить контроль за действиями личного состава.
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