Минобороны зафиксировало повышенную разведактивность у границ России

Сегодня, 09:26.
Политика

За неделю прошедшую у границ России были замечены 18 иностранных самолетов, проводящих разведку, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные газеты Вооруженных сил РФ "Красная звезда".

Самолет-разведчик пролетел над Барнаулом.
Самолет-разведчик пролетел над Барнаулом. Фото: altapress.ru.

Нарушений воздушного пространства РФ не допущено, но российским истребителям дежурных сил противовоздушной обороны пять раз пришлось подниматься в воздух для перехвата и сопровождения иностранных самолетов.

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин в эфире радио Sputnik отмчал, что разведывательная деятельность у российских границ идет постоянно, но она усиливается в период обострения напряженности.

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