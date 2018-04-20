Минобороны зафиксировало повышенную разведактивность у границ России

Нарушений воздушного пространства РФ не допущено, но российским истребителям дежурных сил противовоздушной обороны пять раз пришлось подниматься в воздух для перехвата и сопровождения иностранных самолетов.

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин в эфире радио Sputnik отмчал, что разведывательная деятельность у российских границ идет постоянно, но она усиливается в период обострения напряженности.