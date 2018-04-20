Минобороны зафиксировало повышенную разведактивность у границ России

За неделю прошедшую у границ России были замечены 18 иностранных самолетов, проводящих разведку, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные газеты Вооруженных сил РФ "Красная звезда".
Нарушений воздушного пространства РФ не допущено, но российским истребителям дежурных сил противовоздушной обороны пять раз пришлось подниматься в воздух для перехвата и сопровождения иностранных самолетов.
Директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин в эфире радио Sputnik отмчал, что разведывательная деятельность у российских границ идет постоянно, но она усиливается в период обострения напряженности.
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