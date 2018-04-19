На глубине 123 метра нашли "загадочную подводную лодку Гитлера"

Сегодня, 13:56.
Жизнь

У берегов Дании обнаружили немецкую подводную лодку U-3523, которая якобы перевезла руководство нацистской Германии в Южную Америку, пишет The Daily Star.

Море. Волна.
Море. Волна. Фото: СС0.

Субмарина лежит на глубине 123 метров в 10 морских милях (почти 19 км) к северу от датского города Скаген, пишет riafan.ru.

На борту в момент крушения находились 58 членов экипажа.

Подводная лодка затонула во время атаки британского бомбардировщика B-24 Liberator 6 мая 1945 года по дороге в Норвегию, но найти ее фрагменты до этого момента не удавалось.

В результате возникли слухи о том, что на самом деле подлодка, на борту которой якобы находилось руководство нацистов, в том числе и сам Адольф Гитлер, уцелела и смогла переправить своих пассажиров в Южную Америку, пишет Lenta.ru. Распространению слухов способствовали и полученные американской разведкой свидетельства некоторых очевидцев, утверждавших, что они видели Гитлера в Колумбии и Аргентине уже после окончания Второй мировой войны.

Субмарина с ценностями

В датском Музее морской войны заявили, что на самом деле никаких доказательств того, что U-3523 действительно перевозила нацистских лидеров или ценное имущество, нет.

"Ходят слухи, что на борту подлодки находились большие ценности из Германии, потому что она уходила из Германии, хотя война закончилась. Я думаю, что слух распространился, потому что U-3523 была очень современной и дальноходной подводной лодкой, а некоторые нацисты действительно пытались сбежать с ценностями в последние дни", — рассказал директор музея Норманн Андерсен.

Субмарина U-3523 принадлежала к немецким подлодкам типа XXI. В общей сложности в Германии были построены 118 таких субмарин.

Но участие в боевых действиях приняли только две из них. До наших дней сохранилась только одна оригинальная лодка типа XXI, которая в настоящее время является частью экспозиции Немецкого музея судоходства в Бремерхафене.

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