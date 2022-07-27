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Шоу-бизнес

Дмитрий Певцов подписал петицию об отмене концертов Филиппа Киркорова в Крыму

Российский артист Дмитрий Певцов пописал петицию с призывом отменить концерты поп-исполнителя Филиппа Киркорова в Крыму. Об этом актер написал в своем телеграм-канале.

Дмитрий Певцов
Дмитрий Певцов
Кадр видео

Причиной стало поведение музыканта во время юбилейного концерта в Кремле. Киркоров забрался на крест и пел оттуда часть песни «Мария Магдалена». Это вызвало возмущение верующих, и они стали активно призывать к отмене выступлений певца.

Сам Певцов назвал шоу «сатанинским», а поступок — «мерзким». Артист выразил мнение, что даже публичные извинения, принесенные Киркоровым, не могут загладить его вину.

Ранее сообщалось, что концерт Филиппа Киркорова в Пятигорске отменили после обращения верующих горожан.

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