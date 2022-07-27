Дмитрий Певцов подписал петицию об отмене концертов Филиппа Киркорова в Крыму

Причиной стало поведение музыканта во время юбилейного концерта в Кремле. Киркоров забрался на крест и пел оттуда часть песни «Мария Магдалена». Это вызвало возмущение верующих, и они стали активно призывать к отмене выступлений певца.
Сам Певцов назвал шоу «сатанинским», а поступок — «мерзким». Артист выразил мнение, что даже публичные извинения, принесенные Киркоровым, не могут загладить его вину.
Ранее сообщалось, что концерт Филиппа Киркорова в Пятигорске отменили после обращения верующих горожан.