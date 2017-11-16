До чего могут докатиться беспощадные маркетологи и их подражатели

Иногда смотришь на очередное творение маркетологов и диву даешься. Это надо же было так ловко обыграть ситуацию, что из слова "сумочка" практически исчез слог "мо", а сообщение о материале, из которого сделаны перчатки, и вовсе стало обидным оскорблением. Дать фору маркетологам могут разве что журналисты - настоящие и будущие.

Креативный маркетинг. Фото: obhohocheshsya.com. Креативный маркетинг. Фото: obhohocheshsya.com. Креативный маркетинг. Фото: obhohocheshsya.com. Креативный маркетинг. Фото: obhohocheshsya.com. Креативный маркетинг. Фото: obhohocheshsya.com. Креативный маркетинг. Фото: obhohocheshsya.com. Креативный маркетинг. Фото: obhohocheshsya.com. Креативный маркетинг. Фото: obhohocheshsya.com. Креативный маркетинг. Фото: obhohocheshsya.com. Креативный маркетинг. Фото: obhohocheshsya.com. Креативный маркетинг. Фото: obhohocheshsya.com. Креативный маркетинг. Фото: obhohocheshsya.com. Креативный маркетинг. Фото: obhohocheshsya.com. Креативный маркетинг. Фото: obhohocheshsya.com. Креативный маркетинг. Фото: obhohocheshsya.com. Креативный маркетинг. Фото: obhohocheshsya.com. Креативный маркетинг. Фото: obhohocheshsya.com. Креативный маркетинг. Фото: obhohocheshsya.com. Креативный маркетинг. Фото: obhohocheshsya.com. Креативный маркетинг. Фото: obhohocheshsya.com. Источник.