В России увеличат размер пособия на ребенка

Пособие на ребенка в возрасте от полутора до трех лет обещают поднять до конца 2018 года. О планах изменить сумму выплаты рассказал министр труда и соцзащиты Максим Топилин, пишут "Известия".
Точную цифру пока определяют в ведомстве. Сейчас пособие составляет 50 рублей в месяц, его выплачивает работодатель. По словам экспертов, оно должно составлять не меньше 10 тыс. рублей, тогда это будет реальная помощь.
Но экономисты опасаются, что если расходы полностью лягут на работодателей, это будет сильным ударом по бизнесу. Эксперты считают, что выплаты должно взять на себя государство, а сумму следует определять исходя из финансового состояния семьи.
Сейчас в соответствии с законодательством женщинам, находящимся в декрете, положено пособие на ребенка в возрасте от полутора до трех лет. Сумма не менялась более 20 лет и составляет 50 рублей. Если мать выходит на работу на условиях полной занятости, выплата пособия прекращается.
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