Душевно в душу. 11 небанальных короткометражек, которые можно посмотреть за один вечер

Когда уже не знаешь, что посмотреть, стоит обратить внимание на мини-фильмы. За один вечер можно пропустить через себя десяток чужих историй. Altapress.ru собрал самые душевные короткометражки о любви, выборе и антикварной тумбе в деревенской глуши.

«Праздник»

Режиссер: Наталия Кончаловская, 2019.

В стране празднуют 9 Мая, а героиня Cаша не может найти себе места. Вокруг кипит жизнь, гремят салюты, отовсюду слышатся радостные возгласы, все куда-то спешат, а она просто идет в поисках своего смысла, в поисках того, за что можно зацепиться, чтобы найти в себе силы жить.

«Азниф»

Режиссер Эдуард Оганесян , 2010.

Трагикомедия о жизни большой грузинской семьи со счастливым концом.

«Чиппендейл»

Режиссер: Камила Сафина, 2012.

Комедия про графскую утварь, стоящую на кухне в глухой деревне. Фильм поставлен по рассказу Роальда Даля «Радости пастора». Хоть это и комедия, но слабонервным ее лучше не смотреть.

«Открой , это мама»

Режиссер: Нина Волова, 2020.

В семье все сложно: дочка устала от заботы, мечтает снять квартиру и переехать. А ее мама не представляет, чем ей жить без дочки. Однажды женщина понимает, что в их гараже кто-то обитает. Там поселилась бездомная, которая играет на фортепиано. Женщина жалеет девушку и начинает заботиться о ней.

«Варя»

Режиссер: Ника Горбушина, 2020.

Варя хочет стать пожарным. Для этого девушка собирается проходить стажировку в пожарной части. Но есть нюанс: ее начальник-отец не хочет, чтобы дочь каждый день рисковала своей жизнью.

«Суп»

Режиссер: Инга Сухорукова, 2019.

После того, как много лет назад в семье произошел конфликт, сын Толя не общается с отцом. Внезапно в его доме раздается телефонный звонок — срочно надо увидеться. Толя приезжает, и отец угощает его супом. Они обсуждают его, словно боясь того, что нужно сказать.

«Четвёртый»

Режиссер: Кирилл Сафонов, 2016.

Действие происходит в Австрии в конце XIX века. Потерявшая уже троих детей женщина узнает, что снова беременна. Валентин Гафт играет доктора, к которому приходит австрийка, беременная четвертым. В финале зрителя ждет любопытный сюжетный поворот.

«Соня любит , Соня не любит»

Режиссер: Наталья Беляева, 2020.

Девчонки-сестры гуляют по городу и смотрят в витрины на давно выбранный подарок — куклу Соню. Но однажды вечером куклы в витрине уже нет. Трогательная история о том, как можно отдать все ради любимой, даже если она — кукла.

«Большая восьмерка»

Режиссер: Иван Соснин, 2020.

Ваня — обычный парень, но когда он узнает, что совсем скоро городские власти возьмутся за очистку улиц от бездомных собак, то не может остаться в стороне.

«Нежность»

Режиссер: Анна Меликян, 2018.

Снятая в стиле советского кино короткометражка рассказывает о девушке, которая обязательно должна найти себе мужчину за 24 часа, чтобы выиграть в споре с подругой. Озвучивает картину Константин Хабенский.

«Лалай-Балалай»

Режиссер: Руслан Братов , 2017 год.