Душевно в душу. 11 небанальных короткометражек, которые можно посмотреть за один вечер

«Праздник»
Режиссер: Наталия Кончаловская, 2019.
В стране празднуют 9 Мая, а героиня Cаша не может найти себе места. Вокруг кипит жизнь, гремят салюты, отовсюду слышатся радостные возгласы, все куда-то спешат, а она просто идет в поисках своего смысла, в поисках того, за что можно зацепиться, чтобы найти в себе силы жить.
«Азниф»
Режиссер Эдуард Оганесян, 2010.
Трагикомедия о жизни большой грузинской семьи со счастливым концом.
«Чиппендейл»
Режиссер: Камила Сафина, 2012.
Комедия про графскую утварь, стоящую на кухне в глухой деревне. Фильм поставлен по рассказу Роальда Даля «Радости пастора». Хоть это и комедия, но слабонервным ее лучше не смотреть.
«Открой, это мама»
Режиссер: Нина Волова, 2020.
В семье все сложно: дочка устала от заботы, мечтает снять квартиру и переехать. А ее мама не представляет, чем ей жить без дочки. Однажды женщина понимает, что в их гараже кто-то обитает. Там поселилась бездомная, которая играет на фортепиано. Женщина жалеет девушку и начинает заботиться о ней.
«Варя»
Режиссер: Ника Горбушина, 2020.
Варя хочет стать пожарным. Для этого девушка собирается проходить стажировку в пожарной части. Но есть нюанс: ее начальник-отец не хочет, чтобы дочь каждый день рисковала своей жизнью.
«Суп»
Режиссер: Инга Сухорукова, 2019.
После того, как много лет назад в семье произошел конфликт, сын Толя не общается с отцом. Внезапно в его доме раздается телефонный звонок — срочно надо увидеться. Толя приезжает, и отец угощает его супом. Они обсуждают его, словно боясь того, что нужно сказать.
«Четвёртый»
Режиссер: Кирилл Сафонов, 2016.
Действие происходит в Австрии в конце XIX века. Потерявшая уже троих детей женщина узнает, что снова беременна. Валентин Гафт играет доктора, к которому приходит австрийка, беременная четвертым. В финале зрителя ждет любопытный сюжетный поворот.
«Соня любит, Соня не любит»
Режиссер: Наталья Беляева, 2020.
Девчонки-сестры гуляют по городу и смотрят в витрины на давно выбранный подарок — куклу Соню. Но однажды вечером куклы в витрине уже нет. Трогательная история о том, как можно отдать все ради любимой, даже если она — кукла.
«Большая восьмерка»
Режиссер: Иван Соснин, 2020.
Ваня — обычный парень, но когда он узнает, что совсем скоро городские власти возьмутся за очистку улиц от бездомных собак, то не может остаться в стороне.
«Нежность»
Режиссер: Анна Меликян, 2018.
Снятая в стиле советского кино короткометражка рассказывает о девушке, которая обязательно должна найти себе мужчину за 24 часа, чтобы выиграть в споре с подругой. Озвучивает картину Константин Хабенский.
«Лалай-Балалай»
Режиссер: Руслан Братов, 2017 год.
Головокружительная алкокомедия. После закрытия ресторана главному герою хочется праздника. Увлекая за собой троих подчиненных, уже не способных сопротивляться его обаянию, он отправляется на поиски приключений и находит их.
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