Двое погибших, шесть ранены, 15 человек в розыске: в Дагестане произошла перестрелка детей знати и депутатов

Сегодня, 18:07.
Происшествия

23 ноября в ходе вооруженного конфликта в Магарамкентском районе Дагестана два человека погибли и еще шесть получили ранения различной степени тяжести. Предположительно, стычка имела криминальный характер, связанный с бизнес-интересами, пишет Lenta.ru.

Оружие, пистолет.
Оружие, пистолет. Фото: СС0.

Представитель регионального МВД рассказал агентству РИА Новости о 6 задержанных, разыскиваются еще до 15 подозреваемых. В Магарамкентском районе республики введен план "Перехват".

Объявленный в розыск после перестрелки в Дагестане депутат городского собрания Дербента Рафик Яралиев задержан, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Перестрелка произошла между двумя группами из города Дербента и Магарамкентского района.

"Конфликт носит криминальный характер. Не поделили что-то в бизнесе. В группе из Дербента были родственники экс-главы города Дербента Имама Яралиева, в том числе депутат городского собрания, а в группе с другой стороны — родственники главы Магарамкентского района. Эта информация предварительная, она уточняется", — сказал источник "Интерфаксу".

Собеседник агентства отметил, что, предположительно, стрелял депутат городского собрания города Дербента и его разыскивает полиция. Двое из шести пострадавших с тяжелыми огнестрельным ранениями доставлены в реанимацию Центральной городской больницы Дербента. Врачи борются за их жизнь. К больным приставлена охрана.

В свою очередь в МВД Дагестана сообщили РИА Новости, что один участник перестрелки задержан, двое скрылись, ведутся их поиски. ТАСС со ссылкой на главу района сообщает, что среди погибших — местный депутат.

По некоторым данным, к произошедшему причастны дети высокопоставленных лиц, имена которых пока не разглашаются. Одним из стрелявших мог быть депутат городского собрания Дербента Рафик Яралиев.

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