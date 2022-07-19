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Кино и ТВ

Джеки Чан спродюсирует первый снятый в Сирии китайский фильм

Известный актер Джеки Чан выступил продюсером фильма Home Operation, повествующего об эвакуации китайских граждан из ближневосточной страны, охваченной гражданской войной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора компании Art Maker Production Зияда Али.

Джеки Чан.
Джеки Чан.
wikimedia.org

Съемки художественной картины на 40% пройдут в Сирии. Это первый фильм, который КНР снимает в этой стране.

Действие разворачивается в вымышленной стране Поман, но в основу сюжета легли события 2015 года, когда в Йемене началась гражданская война.

Съемки начались на прошлой неделе. Они пройдут в Дамаске, столичном пригороде Дарайя, а также в Хомсе, Тартусе и Баньясе. Весь материал планируется отснять в течение двух с половиной месяцев.

Напомним, двухсерийная трагикомедия Георгия Данелии «Кин-дза-дза!» 1986 года стала самым рейтинговым советским фантастическим фильмом в России.

Победителя определили по результатам рейтинга «Абсолютный топ», состоящего из картин советских режиссеров в жанре фантастики.

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