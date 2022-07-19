Джеки Чан спродюсирует первый снятый в Сирии китайский фильм

Съемки художественной картины на 40% пройдут в Сирии. Это первый фильм, который КНР снимает в этой стране.
Действие разворачивается в вымышленной стране Поман, но в основу сюжета легли события 2015 года, когда в Йемене началась гражданская война.
Съемки начались на прошлой неделе. Они пройдут в Дамаске, столичном пригороде Дарайя, а также в Хомсе, Тартусе и Баньясе. Весь материал планируется отснять в течение двух с половиной месяцев.
Напомним, двухсерийная трагикомедия Георгия Данелии «Кин-дза-дза!» 1986 года стала самым рейтинговым советским фантастическим фильмом в России.
Победителя определили по результатам рейтинга «Абсолютный топ», состоящего из картин советских режиссеров в жанре фантастики.