Единороссы не будут лишать мандата самого богатого "слугу народа" в Госдуме

Комиссия Госдумы по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе депутатов 8 декабря намерена рассмотреть материалы относительно самого богатого парламентария, единоросса Андрея Палкина. Его подозревают в нарушении антикоррупционного законодательства, сообщила глава комиссии Наталья Поклонская, пишет РБК.
На запланированном заседании Палкин, вероятнее всего, не будет лишен мандата, рассказали агентству три источника. Однако "вопросы действительно есть", признали два собеседника-единоросса.
"С ним был разговор, и ему сделан был выговор. Недопустимо злоупотреблять своими депутатскими полномочиями", — рассказал источник, близкий к руководству думских единороссов. Собеседник в комиссии отметил, что "было бы слишком радикально сразу ставить вопрос о лишении полномочий". При этом он не исключил, что в отношении действий депутата может потребоваться дополнительная проверка. "Если будет необходимо, мы запросим дополнительную информацию у прокуратуры", — отметил он.
Зампредседателя думской комиссии по контролю за достоверностью депутатских деклараций Владимир Поздняков (КПРФ) также заявил, что комиссия, скорее всего, ограничится замечанием Палкину.
Согласно декларации Палкина о доходах, в 2016 году он заработал больше остальных думских парламентариев. Его доход в прошлом году составил 678 млн рублей. В собственности Палкина находятся две квартиры, жилой дом, а также два грузовых автомобиля. Депутат с марта проходил процедуру банкротства.
О том, что к Палкину возникли вопросы у управления президента по вопросам противодействия коррупции в начале ноября, сообщила Русская служба Би-би-си. Управление президента по вопросам противодействия коррупции направило соответствующие документы на Палкина в думскую комиссию по проверке доходов после обращения в антикоррупционное управление первого замгенпрокурора Александра Буксмана.
Действия Палкина могут трактоваться как одна из форм конфликта интересов, считает заместитель гендиректора "Transparency International — Россия" Илья Шуманов. По его словам, в ряде других стран, в том числе в США и некоторых странах ЕС, "если конфликт интересов связан с личным обогащением и извлечением прибыли, пусть даже потенциальным, то он приводит к возбуждению уголовных дел".
Нежелание думской комиссии привлечь Палкина к ответственности эксперт связывает с тем, что "конфликт интересов в российском законодательстве описан как некое этическое нарушение". Кроме того, в преддверии президентских выборов лишение мандата нарушило бы установку Кремля на бесконфликтность повестки, заключил Шуманов.
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