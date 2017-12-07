Единороссы не будут лишать мандата самого богатого "слугу народа" в Госдуме

Сегодня, 17:30.
Политика

Комиссия Госдумы по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе депутатов 8 декабря намерена рассмотреть материалы относительно самого богатого парламентария, единоросса Андрея Палкина. Его подозревают в нарушении антикоррупционного законодательства, сообщила глава комиссии Наталья Поклонская, пишет РБК.

 

Госдума.
Госдума. Фото: altapress.ru.

На запланированном заседании Палкин, вероятнее всего, не будет лишен мандата, рассказали агентству три источника. Однако "вопросы действительно есть", признали два собеседника-единоросса.

"С ним был разговор, и ему сделан был выговор. Недопустимо злоупотреблять своими депутатскими полномочиями", — рассказал источник, близкий к руководству думских единороссов. Собеседник в комиссии отметил, что "было бы слишком радикально сразу ставить вопрос о лишении полномочий". При этом он не исключил, что в отношении действий депутата может потребоваться дополнительная проверка. "Если будет необходимо, мы запросим дополнительную информацию у прокуратуры", — отметил он.

Зампредседателя думской комиссии по контролю за достоверностью депутатских деклараций Владимир Поздняков (КПРФ) также заявил, что комиссия, скорее всего, ограничится замечанием Палкину.

Согласно декларации Палкина о доходах, в 2016 году он заработал больше остальных думских парламентариев. Его доход в прошлом году составил 678 млн рублей. В собственности Палкина находятся две квартиры, жилой дом, а также два грузовых автомобиля. Депутат с марта проходил процедуру банкротства.

О том, что к Палкину возникли вопросы у управления президента по вопросам противодействия коррупции в начале ноября, сообщила Русская служба Би-би-си. Управление президента по вопросам противодействия коррупции направило соответствующие документы на Палкина в думскую комиссию по проверке доходов после обращения в антикоррупционное управление первого замгенпрокурора Александра Буксмана.

Действия Палкина могут трактоваться как одна из форм конфликта интересов, считает заместитель гендиректора "Transparency International — Россия" Илья Шуманов. По его словам, в ряде других стран, в том числе в США и некоторых странах ЕС, "если конфликт интересов связан с личным обогащением и извлечением прибыли, пусть даже потенциальным, то он приводит к возбуждению уголовных дел".

Нежелание думской комиссии привлечь Палкина к ответственности эксперт связывает с тем, что "конфликт интересов в российском законодательстве описан как некое этическое нарушение". Кроме того, в преддверии президентских выборов лишение мандата нарушило бы установку Кремля на бесконфликтность повестки, заключил Шуманов.



 

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