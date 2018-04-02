Единороссы разработали законопроект о блокировке порочащих честь сведений

Сегодня, 12:25.
Политика

Депутаты Госдумы от "Единой России" разработали законопроект, который позволит ограничивать доступ к информации, признанной судом порочащей честь, достоинство или деловую репутацию, но не удаленной интернет-ресурсом в установленный срок, пишут "Известия".

Суд.
Суд. Фото: открытые источники (CC0).

Авторами инициативы выступили глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, его заместители Эрнест Валеев и Анатолий Выборный и член комитета по госстроительству Александр Грибов (все — "Единая Россия").

Законопроект призван повысить уровень исполнения решений по делам о защите чести и достоинства, заявил Валеев. "Когда речь идет об исполнении так называемых нематериальных решений — в частности, опровержений — всегда возникает проблема, особенно если материалы размещены в интернете", — цитирует газета Валеева.

Выборный считает, что пострадавшему, необходимо гарантировать, что порочащие его данные будут удалены. По его словам, "все необходимые инструменты для блокировки данных уже есть в распоряжении Роскомнадзора. Они используются для удаления информации экстремистского толка — в этом случае по закону достаточно обращения Генпрокуратуры". "Сейчас же мы говорим исключительно об исполнении решения суда", — пояснил он, пишет bfm.ru.

Согласно законопроекту, блокировка будет происходить в течение одного рабочего дня после того, как пристав-исполнитель направит соответствующее постановление в надзорное ведомство.

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