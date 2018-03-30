В Алтайском крае мстительная дочь обвинила мать в угоне, чтобы родственница не приехала

Жительница Алтайского края, которая не хотела общаться с матерью, сообщила об угоне автомобиля. Девушку осудили, сообщает прокуратура региона.
Мать обвиняемой жила в Казахстане и часто ссорилась с дочерью из-за ее мужа. Когда женщина снова прибыла к родственникам, то возник конфликт. Девушка решила отомстить матери и помешать приехать в гости в следующий раз.
Родственница управляла автомобилем по доверенности, он был зарегистрирован на девушку. Она сообщила в полицию об угоне. Злоумышленница считала, что на машине, числящейся в угоне, въезд в Россию будет запрещен.
Полицейские возбудили уголовное дело и пригласили лжепотерпевшую на допрос. Только после этого сельчанка пришла в отдел полиции с явкой с повинной и рассказала правду.
Суд учел раскаяние, сложную жизненную ситуацию и другие аспекты. Уголовное дело прекратили.
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