В Алтайском крае мстительная дочь обвинила мать в угоне, чтобы родственница не приехала

Мать обвиняемой жила в Казахстане и часто ссорилась с дочерью из-за ее мужа. Когда женщина снова прибыла к родственникам, то возник конфликт. Девушка решила отомстить матери и помешать приехать в гости в следующий раз.

Родственница управляла автомобилем по доверенности, он был зарегистрирован на девушку. Она сообщила в полицию об угоне. Злоумышленница считала, что на машине, числящейся в угоне, въезд в Россию будет запрещен.

Полицейские возбудили уголовное дело и пригласили лжепотерпевшую на допрос. Только после этого сельчанка пришла в отдел полиции с явкой с повинной и рассказала правду.

Суд учел раскаяние, сложную жизненную ситуацию и другие аспекты. Уголовное дело прекратили.