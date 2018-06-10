Сегодня в Барнауле меняется схема движения популярного автобусного маршрута

До этого маршрут заканчивался на ул. Шумакова (в районе пересечения с Власихинской). Теперь "маршрутка" с Балтийской будет выезжать на Попова, через Сергея Ускова на Павловский тракт.

Также с 6 июня в районе новостроек продлили маршрут №60. Раньше его конечная была на Попова/Энтузиастов, теперь он проследует до Балтийской, Ускова, Павловского тракта.