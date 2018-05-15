Экс-депутата Барнаульской гордумы отправят в колонию за хищение 8,5 млн рублей

В Барнауле осудили бывшего депутата городской думы, экс-руководителя управляющей компании "Южком" Александра Черданцева. Мужчину признали виновным в хищении денег управляющей компании в особо крупном размере, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.
Следствие и суд установили, что Черданцев руководил управляющей компанией "Южком" с 2010 по 2013 год. Вместе с сыном под видом оплаты за якобы сделанную уборку придомовой территории и ремонтно-строительные работы в 84 многоквартирных домах он получил деньги. Средства управляющей компании перевели на счета подконтрольных фирм. Эти деньги нужно было перечислить "Барнаульскому водоканалу" и МУП "Энергетик".
— Похищенные денежные средства обвиняемые обналичивали, в том числе с привлечением третьих лиц, и распоряжались ими по собственному усмотрению. В результате указанных противоправных действий был причинен имущественный ущерб управляющей компании и ресурсоснабжающим организациям в особо крупном размере на сумму более 8 млн 500 тысяч рублей, — отмечают в ведомстве.
Суд признал Александра Черданцева виновным и приговорил его к 4 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. С бывшего депутата также взыскали 4 млн 177 тысяч рублей в пользу "Барнаульского водоканала". Также с подсудимого взыскали более 600 тысяч рублей за услуги адвоката и оплату экспертиз.
Уголовное дело в отношении сына Черданцева, также обвиняемого в присвоении и растрате, выделили в отдельное производство. Мужчину приговорили к 3 годам лишения свободы условно.
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