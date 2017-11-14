Эксперт: барнаульские руководители мешают своим работникам учиться финансовой грамотности

Как рассказал Доровских, эксперты проекта "За права заемщиков" читают лекции и организуют семинары по финансовому просвещению. За 10 месяцев активисты провели в Алтайском крае 25 таких встреч. Каждая сопровождалась бесплатной консультацией юристов.

Однако недоумение эксперта ОНФ вызвало то, что проект столкнулся с противодействием руководителей ряда коллективов. Они препятствуют тому, чтобы Ассоциация по защите прав заемщиков проводила подобные семинары на их предприятиях. В числе таких организаций Антон Доровских назвал горбольницу №10, поликлинику №11, барнаульскую ТЭЦ -3 и "Горэлектротранс", телефоны которого, к слову, оборвали коллекторы.

Антон Доровских,

исполнительный директор Ассоциации по защите прав заемщиков, эксперт проекта "За права заемщиков" ОНФ:

Главный врач барнаульской поликлиники №1 заявил, что тема финансовой грамотности ему не интересна и отказал в проведении семинара. Хотя, к примеру, в больницах №12 и №6 такие встречи прошли с большим успехом.

Факт

По данным Национального бюро кредитных историй, по итогам 8 месяцев 2017 года Алтайский край оказался на втором месте по темпам роста выданных ссуд по кредитным картам. Динамика в крае по данному показателю составила 58,3%. По итогам 2016 года регион оказался на 4-м месте в стране по объемам займов в микрофинансовых организациях. При этом в наиболее тяжелой ситуации оказываются низовые сотрудники образования и здравоохранения. Такие данные в ходе визита в Алтайский край привел руководитель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин.

Источник: доклад Антона Доровских на конференции реготделения ОНФ.