Эксперт: барнаульские руководители мешают своим работникам учиться финансовой грамотности

Руководители отдельных предприятий и организаций Барнаула противодействуют тому, чтобы для работников провели бесплатные семинары по повышению финансовой грамотности. Об этом 10 ноября заявил Антон Доровских, исполнительный директор Ассоциации по защите прав заемщиков, эксперт проекта "За права заемщиков" Общероссийского народного фронта (ОНФ) на конференции регионального отделения движения.
Как рассказал Доровских, эксперты проекта "За права заемщиков" читают лекции и организуют семинары по финансовому просвещению. За 10 месяцев активисты провели в Алтайском крае 25 таких встреч. Каждая сопровождалась бесплатной консультацией юристов.
Однако недоумение эксперта ОНФ вызвало то, что проект столкнулся с противодействием руководителей ряда коллективов. Они препятствуют тому, чтобы Ассоциация по защите прав заемщиков проводила подобные семинары на их предприятиях. В числе таких организаций Антон Доровских назвал горбольницу №10, поликлинику №11, барнаульскую ТЭЦ -3 и "Горэлектротранс", телефоны которого, к слову, оборвали коллекторы.
Антон Доровских,
исполнительный директор Ассоциации по защите прав заемщиков, эксперт проекта "За права заемщиков" ОНФ:
Главный врач барнаульской поликлиники №1 заявил, что тема финансовой грамотности ему не интересна и отказал в проведении семинара. Хотя, к примеру, в больницах №12 и №6 такие встречи прошли с большим успехом.
Факт
По данным Национального бюро кредитных историй, по итогам 8 месяцев 2017 года Алтайский край оказался на втором месте по темпам роста выданных ссуд по кредитным картам. Динамика в крае по данному показателю составила 58,3%. По итогам 2016 года регион оказался на 4-м месте в стране по объемам займов в микрофинансовых организациях. При этом в наиболее тяжелой ситуации оказываются низовые сотрудники образования и здравоохранения. Такие данные в ходе визита в Алтайский край привел руководитель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин.
Источник: доклад Антона Доровских на конференции реготделения ОНФ.
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