Эксперты рассказали, когда Россия откажется от импортного сыра

Издание сообщает, что по итогам 9 месяцев 2017 года производство сыров в России показало рост на 5,2%. Однако по сравнению с 2013 годом оно снизилось на 2,5% и пока на российском рынке твердых (желтых) и мягких сыров не заметно положительного влияния импортозамещения.

Из материала "Российской газеты":

— Но нужно понимать, что традиций сыроварения в России до сих пор не было, в отличие от стран западной и особенно южной Европы. Поэтому о результатах импортозамещения на сырном рынке можно будет судить лет через пять после введения эмбарго, то есть не ранее 2019-2020 годов.

Также издание отмечает, что в 2017 году РФ совершила прорыв в производстве фруктов, ягод и орехов, рост производства которых, по данным Росстата, составил 85%. На 28% стало больше изготавливаться рыбного филе и ряда других рыбных продуктов, на 4% — замороженной рыбы, на 17% выросло производство креветок и других морепродуктов.