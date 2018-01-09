Эксперты рассказали, насколько подорожают товары и услуги в 2018 году

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Продукты питания

Председатель правления Союза органического земледелия Сергей Коршунов прогнозирует, что пик подорожания плодоовощной продукции в марте-апреле, когда подойдет к концу перерыв в плодоношении тепличных культур. Как обычно, сезонная смена урожая яблок вызовет повышение стоимости на 30%. Резкого подорожания импортируемых цитрусовых не ожидается.

Томаты подорожают на 15-20%.

Подорожание молока маловероятно: цена на него и так достигла потолка. Если удорожание продолжится, Россия войдет в серьезный дисбаланс с мировым рынком. Мясо будет дорожать по всем категориям.

Если не будет резкого изменения стоимости валют и не изменятся тарифы естественных монополий, то цена на хлебобулочные изделия будет стабильной и вырастет в рамках общей инфляции.

Техника

Руководитель Департамента по связям с общественностью "М. Видео" Валерия Андреева считает, что за последний год цены на востребованные товары — крупную и мелкую бытовую технику, телевизоры, смартфоны — снизились в среднем на 10-15%: на снижение цен повлияло и укрепление рубля, и работа компании с поставщиками.

Если экономическая ситуация не поменяется, вероятно, цены на основные категории товаров останутся на текущем уровне. А в отдельных сегментах при усилении конкуренции (как например, на рынке смартфонов) цены могут немного снизиться.

Одежда

Учитывая падение спроса на одежду, которая не является товаром первой необходимости, розничные fashion-компании последние два года стараются максимально сдерживать рост цен, считает Анна Лебсак-Клейманс, генеральный директор Fashion Consulting Group.

Некоторые бренды даже следуют обратной политике: вводят в свой ассортимент ряд товаров с ценой более низкой, чем их стандартные коллекции на европейских рынках. Это делается, чтобы дать покупателям возможность продолжать покупать продукцию их бренда, а не переходить на более бюджетные марки.

Если экономическая ситуация будет соответствовать прогнозам, то 2018 год будет похож на 2017, когда цены не росли.

Авиабилеты

На снижение стоимости авиабилетов на отдельных направлениях в 2018 году окажут влияние лоукостеры. На те маршруты, куда приходят бюджетные перевозчики, цена может снижаться на 5-10%, уверен Аркадий Гинес, директор по развитию OneTwoTrip.

Повышенный спрос в 2018 году на перелеты в российские города, где пройдут Чемпионат мира по футболу, заметен уже сейчас. Среди пакетных предложений в 2018 году лидерство сохранит Турция. Высокий спрос будет и на отдых в Греции, Испании, Таиланде, на Кипре.

На стоимость билетов на внутренние направления в 2018 году будет серьезно влиять ЧМ. Например, на данный момент средняя стоимость билета туда-обратно, приобретенного на период ЧМ (14 июня — 15 июля 2018), составляет 15,5 тысячи рублей, что на 11% больше аналогичного периода 2017 года.