Эксперты рассказали, насколько подорожают товары и услуги в 2018 году

Сегодня, 11:57.
Экономика

Журналисты АиФ.ru узнали у участников ранка, насколько могут в новом году подорожать различные товары и услуги.

Мужчина и телевизор. Потребители.
Мужчина и телевизор. Потребители. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Краткое содержание

Продукты питания

Председатель правления Союза органического земледелия Сергей Коршунов прогнозирует, что пик подорожания плодоовощной продукции в марте-апреле, когда подойдет к концу перерыв в плодоношении тепличных культур. Как обычно, сезонная смена урожая яблок вызовет повышение стоимости на 30%. Резкого подорожания импортируемых цитрусовых не ожидается.

Томаты подорожают на 15-20%.

Подорожание молока маловероятно: цена на него и так достигла потолка. Если удорожание продолжится, Россия войдет в серьезный дисбаланс с мировым рынком. Мясо будет дорожать по всем категориям.

Если не будет резкого изменения стоимости валют и не изменятся тарифы естественных монополий, то цена на хлебобулочные изделия будет стабильной и вырастет в рамках общей инфляции.

Помидоры. Овощи.
Помидоры. Овощи.

Техника

Руководитель Департамента по связям с общественностью "М. Видео" Валерия Андреева считает, что за последний год цены на востребованные товары — крупную и мелкую бытовую технику, телевизоры, смартфоны — снизились в среднем на 10-15%: на снижение цен повлияло и укрепление рубля, и работа компании с поставщиками.

Если экономическая ситуация не поменяется, вероятно, цены на основные категории товаров останутся на текущем уровне. А в отдельных сегментах при усилении конкуренции (как например, на рынке смартфонов) цены могут немного снизиться.

Семья перед телевизором.
Семья перед телевизором.

Одежда

Учитывая падение спроса на одежду, которая не является товаром первой необходимости, розничные fashion-компании последние два года стараются максимально сдерживать рост цен, считает Анна Лебсак-Клейманс, генеральный директор Fashion Consulting Group.

Некоторые бренды даже следуют обратной политике: вводят в свой ассортимент ряд товаров с ценой более низкой, чем их стандартные коллекции на европейских рынках. Это делается, чтобы дать покупателям возможность продолжать покупать продукцию их бренда, а не переходить на более бюджетные марки.

Если экономическая ситуация будет соответствовать прогнозам, то 2018 год будет похож на 2017, когда цены не росли.

Одежда.
Одежда.

Авиабилеты

На снижение стоимости авиабилетов на отдельных направлениях в 2018 году окажут влияние лоукостеры. На те маршруты, куда приходят бюджетные перевозчики, цена может снижаться на 5-10%, уверен Аркадий Гинес, директор по развитию OneTwoTrip.

Повышенный спрос в 2018 году на перелеты в российские города, где пройдут Чемпионат мира по футболу, заметен уже сейчас. Среди пакетных предложений в 2018 году лидерство сохранит Турция. Высокий спрос будет и на отдых в Греции, Испании, Таиланде, на Кипре.

На стоимость билетов на внутренние направления в 2018 году будет серьезно влиять ЧМ. Например, на данный момент средняя стоимость билета туда-обратно, приобретенного на период ЧМ (14 июня — 15 июля 2018), составляет 15,5 тысячи рублей, что на 11% больше аналогичного периода 2017 года.

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