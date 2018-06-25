Эксперты рассказали о причинах дефицита в бюджете Пенсионного фонда

Издание приводит данные, согласно которым объем зарплатного фонда снижался в реальном выражении в 2014–2015 годах, оставался на том же уровне в 2016 году и только в 2017-м году начал расти (рост составил 5%).

Именно низкий уровень заработной платы является настоящей проблемой формирования полноценной пенсионной системы. И проблема эта важнее сегодня, чем плохая демография.

Наряду с этим в последние годы падает число компаний плательщиков взносов в ПФР, а взносы ставших самозанятыми их бывших работников не восполняют выпавшие взносы компаний. Другие причины дефицита ПФР, которые удалось установить в результате исследования данного вопроса, также в основном не устраняются повышением пенсионного возраста. Напротив, оно может усугубить ситуацию.

Законопроект "О постепенном увеличении периода трудоспособности граждан", предусматривающий повышение пенсионного возраста, одобрен правительством 14 июня.

Он предусматривает повышение возраста выхода на пенсию с нынешних 55 и 60 лет до 63 у женщин и 65 мужчин с шагом "по году в год", в то время как для европейского опыта характерно постепенное повышение в основном на три–шесть месяцев в год.