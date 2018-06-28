Эксперты заявили, что в России только 57% мужчин доживают до 65 лет

Эксперты The World Bank провели исследования, на основе которых ранжировали страны по продолжительности жизни мужчин. Судя по результатам исследований, в России только 57% мужчин доживают до 65 лет.
Между тем в Исландии этот показатель — 90%. Далее в рейтинге — Австралия (89%), Италия (89%), Нидерланды (89%), Япония (88%).
В десятку также вошли Канада (88%), Великобритания (87%), Германия (85%), Франция (84%), Китай (83%).
У США доля мужчин, доживающих до 65 лет, оказалась 81%, в России — 57%. Россию по этому показателю также обогнала Индия (66%). Хуже, чем в России, дела обстоят в Нигерии — там 44% доживают до 65 лет, пишет "Росбалт".
14 июня премьер РФ Дмитрий Медведев объявил о планах поэтапного повышения пенсионного возраста. Предлагается, что для мужчин возраст выхода на пенсию должен повыситься до 65 лет (сейчас 60) и для женщин — до 63 лет (сейчас 55).
Такое решение вызвало негативную реакцию в обществе. Больше двух с половиной миллионов человек уже подписали петицию против повышения пенсионного возраста.
Ранее экс-глава Минтруда Оксана Дмитриева (сейчас депутат Заксобрания Санкт-Петербургу) в интервью агентству заявила: "Никаких демографических оснований у этой реформы нет. У нас средняя продолжительность жизни мужчин — 64 года, и то очень неустойчивая. Как можно повышать пенсионный возраст до 65 лет? Даже тогда, когда на пенсию мужчины выходили в 60 лет, разница между возрастом выхода на пенсию и продолжительностью жизни мужчин была самая маленькая среди всех стран, у которых есть пенсионное законодательство, — четыре года".
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.