Эксперты заявили, что в России только 57% мужчин доживают до 65 лет

Между тем в Исландии этот показатель — 90%. Далее в рейтинге — Австралия (89%), Италия (89%), Нидерланды (89%), Япония (88%).

В десятку также вошли Канада (88%), Великобритания (87%), Германия (85%), Франция (84%), Китай (83%).

У США доля мужчин, доживающих до 65 лет, оказалась 81%, в России — 57%. Россию по этому показателю также обогнала Индия (66%). Хуже, чем в России, дела обстоят в Нигерии — там 44% доживают до 65 лет, пишет "Росбалт".

14 июня премьер РФ Дмитрий Медведев объявил о планах поэтапного повышения пенсионного возраста. Предлагается, что для мужчин возраст выхода на пенсию должен повыситься до 65 лет (сейчас 60) и для женщин — до 63 лет (сейчас 55).

Такое решение вызвало негативную реакцию в обществе. Больше двух с половиной миллионов человек уже подписали петицию против повышения пенсионного возраста.

Ранее экс-глава Минтруда Оксана Дмитриева (сейчас депутат Заксобрания Санкт-Петербургу) в интервью агентству заявила: "Никаких демографических оснований у этой реформы нет. У нас средняя продолжительность жизни мужчин — 64 года, и то очень неустойчивая. Как можно повышать пенсионный возраст до 65 лет? Даже тогда, когда на пенсию мужчины выходили в 60 лет, разница между возрастом выхода на пенсию и продолжительностью жизни мужчин была самая маленькая среди всех стран, у которых есть пенсионное законодательство, — четыре года".