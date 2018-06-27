До новой пенсии в России не доживут 17,4% мужчин и 6,5% женщин

Часть россиян не доживет до нового пенсионного возраста, который планируют установить предстоящей реформой. Согласно отчету, подготовленному Институтом демографии Высшей школы экономики для РБК, сильнее всего пострадают мужчины, которым предстоит уходить на заслуженный отдых в 65 лет.
Первым поколением мужчин, которые выйдут на пенсию в 65, будут мужчины 1963 года рождения. Из них до пенсии не доживут 17,4% мужчин. При действующем пенсионном возрасте в 60 лет шансы мужчин дожить до пенсии выше. Для 1959–1963 годов рождения они составляют 92–98%.
Для женщин 1971 года, которые впервые выйдут на пенсию в 63 года, вероятность дожития составит уже 93,5%.
Почему пенсионный возраст хотят повысить
О предложении правительства повысить пенсионный возраст с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин премьер-министр Дмитрий Медведев объявил 14 июня. Причина в том, что "доля работающих людей становится все меньше, пенсионеров, соответственно, все больше", говорил он.
Повышение пенсионного возраста позволит увеличить население трудоспособного возраста более чем на 12 млн человек к 2036 году, подсчитали аналитики Moody's. Если ничего не менять, то трудоспособного населения станет на 3,2 млн человек меньше к 2036 году по сравнению с 2018 годом, следует из прогноза Росстата.
Инициатива вызвала волну протестных митингов. Россияне говорят о том, что они не доживут до назначенного срока пенсии. Кроме того, они не уверены, что смогут найти работу.