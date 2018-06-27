До новой пенсии в России не доживут 17,4% мужчин и 6,5% женщин

Первым поколением мужчин, которые выйдут на пенсию в 65, будут мужчины 1963 года рождения. Из них до пенсии не доживут 17,4% мужчин. При действующем пенсионном возрасте в 60 лет шансы мужчин дожить до пенсии выше. Для 1959–1963 годов рождения они составляют 92–98%.

Для женщин 1971 года, которые впервые выйдут на пенсию в 63 года, вероятность дожития составит уже 93,5%.

Почему пенсионный возраст хотят повысить

О предложении правительства повысить пенсионный возраст с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин премьер-министр Дмитрий Медведев объявил 14 июня. Причина в том, что "доля работающих людей становится все меньше, пенсионеров, соответственно, все больше", говорил он.

Повышение пенсионного возраста позволит увеличить население трудоспособного возраста более чем на 12 млн человек к 2036 году, подсчитали аналитики Moody's. Если ничего не менять, то трудоспособного населения станет на 3,2 млн человек меньше к 2036 году по сравнению с 2018 годом, следует из прогноза Росстата.

Инициатива вызвала волну протестных митингов. Россияне говорят о том, что они не доживут до назначенного срока пенсии. Кроме того, они не уверены, что смогут найти работу.