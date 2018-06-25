Глава Минтруда анонсировал повышение пенсий уже в 2018 году

Средний размер пенсии в России начнет увеличиваться уже в 2018 году, а к концу 2019 года достигнет 15,4 тысяч рублей, заявил Министр труда и социальной защиты Максим Топилин.
Уже к концу 2018 года ежемесячная средняя пенсия составит около 14 414 рублей, а на протяжении 2019-го увеличится до 15 400 рублей, рассказал глава Минтруда газете "Известия". Такая индексация, по словам министра, будет доступна только для неработающих пенсионеров. В остальных случаях пенсию проиндексируют после того, как человек закончит свою трудовую деятельность.
При этом грядущая реформа не затронет рынок труда. Увольнение может произойти с человеком любого возраста и в хоть какое время, поэтому пенсионерам не стоит этого бояться.
"Ключевой фактор — человек должен сохранять свои компетенции. Люди, которые работают в 60-65 лет, конкурентны на рынке труда: у них есть опыт, знания, навыки", — добавил он.
Федеральный законопроект о пенсионной реформе был внесли в Госдуму 16 июня, пишет ura.ru. Правительство намерено поднять возраст выхода на пенсию с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 63 лет для женщин. Решение будет принято этой осенью.
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