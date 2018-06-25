Глава Минтруда анонсировал повышение пенсий уже в 2018 году

Уже к концу 2018 года ежемесячная средняя пенсия составит около 14 414 рублей, а на протяжении 2019-го увеличится до 15 400 рублей, рассказал глава Минтруда газете "Известия". Такая индексация, по словам министра, будет доступна только для неработающих пенсионеров. В остальных случаях пенсию проиндексируют после того, как человек закончит свою трудовую деятельность.

При этом грядущая реформа не затронет рынок труда. Увольнение может произойти с человеком любого возраста и в хоть какое время, поэтому пенсионерам не стоит этого бояться.

"Ключевой фактор — человек должен сохранять свои компетенции. Люди, которые работают в 60-65 лет, конкурентны на рынке труда: у них есть опыт, знания, навыки", — добавил он.

Федеральный законопроект о пенсионной реформе был внесли в Госдуму 16 июня, пишет ura.ru. Правительство намерено поднять возраст выхода на пенсию с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 63 лет для женщин. Решение будет принято этой осенью.