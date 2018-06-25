Спикер АКЗС выступил против повышения пенсионного возраста для женщин

Председатель АКЗС Александр Романенко заявил, что повышение пенсионного возраста для женщин до 63 лет не совсем правильный шаг. По его словам, есть категории, которые работают в чрезвычайно сложных условиях, сообщает сайт АКЗС.
Александр Романенко подчеркнул, что реорганизация пенсионной системы нужна. Однако существуют разные подходы к ее реализации, и их нужно учитывать при принятии окончательного решения.
Александр Романенко,
председатель АКЗС:
— Просто говорить о том, что мы имеем только отрицательное отношение к реформе не совсем правильно. Во-первых, есть разные категории жителей, в том числе Алтайского края, есть много недовольных. На первую группу людей, которые уже непосредственно находятся на пенсии, закон повлияет позитивно. Они получат достаточно большую прибавку. Вторая группа — молодые люди, они пока даже не думают об этом. Но есть категория людей от 55 до 60 лет, которая озабочена повышением пенсионного возраста и лично у меня есть много критических замечаний по этому поводу.
Спикер краевого парламента отметил, что повышение пенсионного возраста для женщин до 63 лет не совсем правильный шаг, особенно для доярок.
— Есть категории, которые работают в чрезвычайно сложных условиях. Например, доярки. — Это наши женщины, наши мамы, бабушки, которые нужны в семье, чтобы помогать своим детям в воспитании внуков, — добавил Романенко.
Председатель АКЗС заявил, что депутаты краевого парламента обсудят законопроект и выскажут свои предложения.
Напомним, 16 июня правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 63 лет для женщин. Пенсионный возраст планируют повышать поэтапно с 2019 года.
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