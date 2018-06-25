Спикер АКЗС выступил против повышения пенсионного возраста для женщин

Александр Романенко подчеркнул, что реорганизация пенсионной системы нужна. Однако существуют разные подходы к ее реализации, и их нужно учитывать при принятии окончательного решения.

Александр Романенко,

председатель АКЗС:

— Просто говорить о том, что мы имеем только отрицательное отношение к реформе не совсем правильно. Во-первых, есть разные категории жителей, в том числе Алтайского края, есть много недовольных. На первую группу людей, которые уже непосредственно находятся на пенсии, закон повлияет позитивно. Они получат достаточно большую прибавку. Вторая группа — молодые люди, они пока даже не думают об этом. Но есть категория людей от 55 до 60 лет, которая озабочена повышением пенсионного возраста и лично у меня есть много критических замечаний по этому поводу.

Спикер краевого парламента отметил, что повышение пенсионного возраста для женщин до 63 лет не совсем правильный шаг, особенно для доярок.

— Есть категории, которые работают в чрезвычайно сложных условиях. Например, доярки. — Это наши женщины, наши мамы, бабушки, которые нужны в семье, чтобы помогать своим детям в воспитании внуков, — добавил Романенко.

Председатель АКЗС заявил, что депутаты краевого парламента обсудят законопроект и выскажут свои предложения.

Напомним, 16 июня правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 63 лет для женщин. Пенсионный возраст планируют повышать поэтапно с 2019 года.