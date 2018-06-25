Спикер Госдумы считает, что пенсию россиянам надо поднять до 20 тысяч рублей

"Сегодня средний уровень пенсий составляет 14 тыс. руб. Наша задача в ближайшие годы довести его до 20 тысяч рублей и выше. Для этого необходимо принимать решения, которые позволят это сделать", — цитирует Володина "Интерфакс".

Пенсионная реформа назрела, уверен спикер Госдумы. "Если мы найдем решение и повысим уровень пенсий, наши пенсионеры будут жить достойно и вести активный образ жизни", — заявил Володин, пишет znak.com.

16 июня правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 63 лет для женщин. Пенсионный возраст планируется повышать поэтапно с 2019 года.