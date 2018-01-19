"Ешь, худей, хвались". Находим гастрономические приключения каждый день

Меню. Фото: архив компании "Ели-худели". Меню. Фото: архив компании "Ели-худели". Меню. Фото: архив компании "Ели-худели". Меню. Фото: архив компании "Ели-худели". Меню. Фото: архив компании "Ели-худели".

Напомним, Кристина рассказала, что хочет привести себя в порядок к свадьбе, делает зарядку по утрам, но без сбалансированного питания не обойтись, и она верит, что "Ели-худели" ей поможет.

С первых же дней участия в проекте девушка поняла, что питаться правильно - это совсем не сложно и даже приятно.

Кристина,

участница проекта "Ешь, худей, хвались":

Кристина. В прошлый раз я уже говорила, что меню очень разнообразное. Каждый раз, когда я достаю список меню на сегодня из пакета, у меня возникает буря вкусовых эмоций.



Многие из предложенных в сервисе "Ели-худели" блюд для нашей героини оказались в новинку. Например, булгур и нут. Кристина считала эти крупы совершенно невкусными, поэтому никогда даже мысли не было их купить и что-нибудь приготовить.

Кристина,

участница проекта "Ешь, худей, хвались":

Вчера, например, на обед был булугур с говядиной. Оказалось, это ничем не хуже привычного плова. И даже вкуснее. Для меня это было неожиданным открытием. Также я попробовала салат из булгура, грейпфрута и свеклы. На первый взгляд, очень необычное сочетание, но оказалось очень вкусным.

В "Ели-худели" к ланчу или ужину прилагается соус. Правильно подобранные соусы и подливы способны превратить любое блюдо в шедевр. Это факт. Но люди, стремящиеся похудеть, знают, что с такими дополнениями надо быть осторожнее.

Кристина,

участница проекта "Ешь, худей, хвались":

Для меня наличие соуса стало еще одним удивлением. Я раньше думала, что при правильном питании заправки должны быть вообще исключены из рациона. Это меня пугало, потому что на самом деле я очень люблю всякие добавки. В "Ели-худели", видимо, какие-то особые, хитрые соусы. И дело, наверное, в правильном приготовлении.

Наша героиня признается, что ей особо понравилось куриное фрикасе с грибами, салат с курицей и апельсином и запеченная фриттата с томатами черри. А из совсем необычных "вкусовых приключений" - фалафель на морковно-сливочным пюре. Это такие шарики из нута со специями.

"Сегодня у меня на ланч творожная закуска с томатом и зеленью. Звучит аппетитно, считаю минуты, чтобы попробовать ее, - заключила Кристина. - В целом, каждый день у меня какой-то гастрономический эксперимент. Потому что, в принципе, кухня правильного питания, для меня в новинку. Надеюсь, это станет хорошей привычкой в моей жизни!"

Любой читатель может похудеть и стать здоровым вместе с Кристиной. Ежедневно в "Ели-худели" вы получаете свежие блюда, приготовленные по рецептам профессионального повара и диетолога. Блюда не повторяются в течение 14 дней и не успевают надоесть.

Как заказать еду

Сервис прост. Вы заказываете через сайт hudeli.ru или через круглосуточный call-центр по номеру 8-800-2222-804 нужное количество пакетов - на день, неделю, месяц. Выбираете количество калорий 1200 или 1600. В нем будут четыре основных приема пищи: завтрак, обед, ланч и ужин, а так же десерт. Начиная со следующего дня ваш пакет будет привезен в терминал выдачи по одному из адресов на выбор:

ТЦ Ультра, ул. Гоголя, 47;

ТЦ Гулливер, пр. Красноармейский, 51-а;

ТЦ Праздничный, ул. Балтийская, 16;

Магазин "Винотека", ул. Змеиногорский тракт, 104М/5.

Есть курьерская доставка.