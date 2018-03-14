Ещё один призер Игр-2018 выставил BMW на продажу

Очередной белый автомобиль BMW X4, врученный призеру Олимпийских игр в Пхенчхане, выставлен на продажу, сообщается на сайте auto.ru.
В объявлении указаны общие характеристики немецкого внедорожника. Автомобиль BMW X4 2018 года выпуска оснащен двухлитровым двигателем мощностью 190 л.с., автоматической коробкой передач.
Судя по описанию, у "немца" почти максимальная комплектация. При этом на авто олимпийская символика "Команда России 2018". Пробег выставленного на продажу BMW — 1400 километров. За автомобиль владелец собирается выручить четыре миллиона рублей.
BMW X4 продает юридическое лицо, автомобиль выставлен на продажу в Ярославле. Единственный бронзовый призер Олимпийских игр в Пхенчхане из Ярославля — фристайлист Илья Буров.
Ранее на продажу был выставлен BMW X4 с трехлитровым дизельным двигателем, который вручался серебряным медалистам.
Объявление до сих пор является действующим, пишет znak.com.
Справка
После Олимпиады-2018 модели BMW X5 вручили золотым медалистам — фигуристке Алине Загитовой и мужской сборной России по хоккею. Обладатели серебряных медалей получили BMW X4 с трехлитровым двигателем, а "бронзовые" призеры — X4 с двухлитровым двигателем. Всего ключи от новых автомобилей получили 46 российских олимпийцев.
Призерам Игр в Сочи презентовали внедорожники Mercedes моделей GL, ML и GLK.
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