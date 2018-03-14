Ещё один призер Игр-2018 выставил BMW на продажу

В объявлении указаны общие характеристики немецкого внедорожника. Автомобиль BMW X4 2018 года выпуска оснащен двухлитровым двигателем мощностью 190 л.с., автоматической коробкой передач.

Судя по описанию, у "немца" почти максимальная комплектация. При этом на авто олимпийская символика "Команда России 2018". Пробег выставленного на продажу BMW — 1400 километров. За автомобиль владелец собирается выручить четыре миллиона рублей.

BMW X4 продает юридическое лицо, автомобиль выставлен на продажу в Ярославле. Единственный бронзовый призер Олимпийских игр в Пхенчхане из Ярославля — фристайлист Илья Буров.

Ранее на продажу был выставлен BMW X4 с трехлитровым дизельным двигателем, который вручался серебряным медалистам.

Объявление до сих пор является действующим, пишет znak.com.

Справка

После Олимпиады-2018 модели BMW X5 вручили золотым медалистам — фигуристке Алине Загитовой и мужской сборной России по хоккею. Обладатели серебряных медалей получили BMW X4 с трехлитровым двигателем, а "бронзовые" призеры — X4 с двухлитровым двигателем. Всего ключи от новых автомобилей получили 46 российских олимпийцев.

Призерам Игр в Сочи презентовали внедорожники Mercedes моделей GL, ML и GLK.