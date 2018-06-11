Певец Вадим Казаченко оттаскал бывшую супругу за волосы в зале суда

Скандал между супругами разгорелся в 2016 году, когда беременная женщина появилась в ток-шоу и сообщила о том, что певец ее бросил, заявив, что их брак был фиктивным и о том, что ребенок, которого она ждет, не от него.

Казаченко подал на супругу в суд, требуя с нее один миллион рублей, который он потратил на нее до свадьбы. Однако 4 июня суд вынес решение в пользу женщины.

Сразу после заседания между супругами вспыхнула словесная перепалка, а потом Казаченко в присутствие десятка свидетелей набросился на Ольгу. Он резко подошел к женщине, сначала попытался выбить из ее рук телефон, а потом оттаскал ее за волосы.

"Я, собственно говоря, не только за волосы могу. Если ты считаешь, что я твой муж, а ты так сказала, я тебе могу в репу настучать, понятно? Сейчас мы выйдем в коридор, я тебе там настучу", — заметил певец.

Казаченко заявил, что ничуть не жалеет о своем поступке, а позднее он обратился к Ольге через программу НТВ.

"К сожалению, она спряталась. Если она еще раз назовет меня своим мужем, я имею полное право приехать, взять за волосы, за ногу, за руку и провезти по асфальту всей улицы, и мне за это ничего не будет. Я так сделаю, если она не заткнется и не прекратит клеветническую и лживую деятельность", — подчеркнул дебошир.

Пара выяснила не все вопросы: бывшие супруги еще встретятся в суде, поскольку им нужно разделить загородный дом.