Ольга Бузова упала на колени перед толпой голодных фанатов

Увидев огромную толпу, артистка не смогла совладать с эмоциями и упала на колени перед фанатами.

На открытии ресторана Бузова также исполнила перед толпой свои песни. Девушка публикует видео с мероприятия у себя в Instagram. Она уже изобрела новый слоган: "Бузову слушаю, у Бузовой кушаю".

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 10 Июн 2018 в 8:47 PDT

Ведущая подчеркнула, что сделала акцент на недорогой и качественной еде. Наприер, салат "Хит-парад" обойдется в 489 рублей за 300 граммов, а "Бузцезарь" с куриным стейком стоит 299 рублей.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 10 Июн 2018 в 10:00 PDT

Днем ранее Ольга провела презентацию ресторана для друзей и семьи. На встречу пришли Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Андрей Малахов.