Ольга Бузова упала на колени перед толпой голодных фанатов

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова открыла собственный ресторан BuzFOOD на Цветном бульваре. В первый день работы заведения она пообещала "накормить всю Москву бесплатно". В результате у входа в ресторан на открытие собралось несколько тысяч человек.
Увидев огромную толпу, артистка не смогла совладать с эмоциями и упала на колени перед фанатами.
На открытии ресторана Бузова также исполнила перед толпой свои песни. Девушка публикует видео с мероприятия у себя в Instagram. Она уже изобрела новый слоган: "Бузову слушаю, у Бузовой кушаю".
Ведущая подчеркнула, что сделала акцент на недорогой и качественной еде. Наприер, салат "Хит-парад" обойдется в 489 рублей за 300 граммов, а "Бузцезарь" с куриным стейком стоит 299 рублей.
Днем ранее Ольга провела презентацию ресторана для друзей и семьи. На встречу пришли Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Андрей Малахов.
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